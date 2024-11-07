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最強助選 川普讚馬斯克「一顆新星、超級天才」

編譯周辰陽、梁采蘩／綜合報導
美國總統當選人川普5日現身佛州海湖莊園出席開票晚宴，特斯拉執行長馬斯克(中)也帶兒子到場助陣。(取材自社媒平台Ｘ)
美國總統當選人川普5日現身佛州海湖莊園出席開票晚宴，特斯拉執行長馬斯克(中)也帶兒子到場助陣。(取材自社媒平台Ｘ)

美國總統當選人川普6日在佛州西棕櫚灘的海湖莊園登台發表勝選感言，大讚一路力挺他的科技富豪馬斯克(Elon Musk)，稱馬斯克是「一顆新星」與「超級天才」。

川普提到馬斯克時表示，「讓我告訴你，我們有了一顆新星，伊隆(馬斯克)，他是了不起的傢伙，我們今晚正坐在一起」。

川普接著提到SpaceX在10月中進行的「星艦」第五次試射任務，首度成功利用發射塔的機械手臂「筷子」捕捉回收第一節超重型助推火箭。川普說，「除了美國能做到，沒有人可以做到。我說，這就是我為什麼愛你，伊隆，那太棒了」，接著話鋒一轉，講到了颶風海倫侵襲北卡州，當地民眾無法通訊。川普說，他打電話給馬斯克要求提供星鏈為星網路支援，「他很快就搞定了」。川普大讚，「他是個超級天才」。

馬斯克在這次總統大選力挺川普，他是川普的啦啦隊長、選戰大金主、政策顧問、網軍兼假消息來源中心；另一方面，他也是全球首富、社群媒體Ｘ老闆、美國政府國防承包商，並掌控關鍵的衛星通訊基礎建設。美國歷史上，很少有人能像馬斯克一樣握有龐大資源，又打算大肆利用這些資源左右選舉。

對民主黨進步派政策與意識形態的不滿，導致馬斯克支持川普。川普今年7月在賓州造勢遭人行刺未遂，一小時內馬斯克便在Ｘ上宣布支持川普。

馬斯克甚至在七個激戰州針對登記選民舉辦每天獎金100萬元的抽獎活動，吸引他們簽署支持言論自由和擁槍權利的請願書，變相為川普助選。他也因此惹來麻煩，在一場集體訴訟中有註冊選民向聯邦法院提告，馬斯克和他的政治組織「美國政治行動委員會」(America PAC)聲稱他們會隨機抽選獲勝者，誘使選民簽署請願書，然而中獎人選卻是內定。

紐時報導，儘管川普和馬斯克過去曾經互罵，但是，今年以來經過磨合也懂得要各取所需。川普與共和黨急需馬斯克挹注資源打選戰，馬斯克也指望川普二進宮扶持生意，更別提雙方在保守派觀點上一拍即合。

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