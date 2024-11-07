川普訴訟脫身？密件、暴亂等刑事案將結束 民事5.7億罰款逃不過

川普(右)5日再度當選總統，聯邦司法部正與特別檢察官史密斯討論如何解除對川普的多項刑事指控。圖為川普去年8月為國會暴亂案出庭。(美聯社)

知情人士6日向全國廣播公司(NBC)透露，不得起訴在任總統是司法部 長期政策，司法部官員正在評估如何在候任總統川普 就職以前，結束他的兩樁聯邦刑事案件：國會大廈暴亂案和白宮機密文件案。與此同時，川普的法律團隊也在衡諸情勢，最終目標是徹底消除川普涉及的所有聯邦和州一級案件。

消息人士稱，司法部官員明白，無論是2021年1月6日國會暴亂案或機密文件案，短期內都不可能開審。這兩案目前都深陷法律難題，就算川普選輸了，也可能上訴，還可能告到最高法院。如今川普再次當選總統，司法部官員認為已經沒有對他提起刑事訴訟 的空間，在他上任前幾周繼續提起訴訟，也毫無意義。

川普過去一年面臨的刑事指控和選舉中的壓倒性勝利，都是史上僅見。消息人士指出，如何解除對川普的指控，將由特別檢察官史密斯(Jack Smith)決定。許多問題都有待進一步研究，像是：川普卸任後能否恢復起訴？會否超過時效？證據如何處理？其他被控協助川普隱藏機密文件的被告怎麼辦？

至於川普因紐約封口費刑事案被判犯下34項重罪，則面臨不同挑戰；法官已訂11月26日舉行量刑聽證會， 但很多法律專家認為法官應不會判川普坐牢。川普的喬治亞州選舉干預案目前的進度環繞在地區檢察官道德問題的上訴案。

不過，川普無法逃避兩宗深受矚目的民事訴訟案罰款和賠償，金額超過5億7000萬元。一宗是紐約州檢察長指控川普商業詐欺的案件，罰款加利息已達4億8300萬元。另一宗則是女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)告川普誹謗案，法官下令賠償8800萬元。前聯邦檢察官拉馬尼(Naema Rahmani)指出，川普當選總統理論上不影響民事案，「雖然現任總統不能被起訴，但他可面臨民事訴訟」。

川普競選團隊發言人史蒂文‧張(Steven Cheung)聲明表示：「美國人民再次選舉川普總統，他肩負讓美國再次偉大的重大使命。現在非常清楚的是，國人希望立即結束司法系統武器化；這樣才能如川普昨晚歷史性演講所說，團結全國，共同努力讓國家更好。」

司法部對川普聯邦案件的看法源自司法部法律顧問辦公室2000年備忘錄；該備忘錄確認了水門案時代的結論：起訴現任總統將會在直接或正式意義上，不當干預總統行為。