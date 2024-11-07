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賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

范斯比川普更川普、坐穩MAGA 瞄準2028年接棒？

編譯江昱蓁／綜合報導
副總統當選人范斯(右)與妻子烏莎(左)6日出席佛州棕櫚灘會議中心的選舉之夜活動。(美聯社)
副總統當選人范斯(右)與妻子烏莎(左)6日出席佛州棕櫚灘會議中心的選舉之夜活動。(美聯社)

川普重返白宮，競選搭檔范斯(JD Vance)將成為副總統。范斯在競選過程成功扮演川普「政治打手」，將移民與媒體汙名化並點燃民眾怒火，未來他可能持續採取攻勢，維持「讓美國再次偉大」(MAGA)活力，爭取四年後接棒川普代表共和黨角逐總統。

川普依法在新任期結束後不能再連任，范斯成了當然的接班人。對許多川普支持者來說，范斯的本土與民粹色彩讓其成為本次大選兩大議題的最佳信差：移民與經濟。

今年9月他在社群媒體Ｘ上發布「不該出現在這個國家的人綁架吃掉人們的寵物。我們的邊境沙皇在哪？」隨後川普回應持續發酵，范斯卻積極應戰，在接受CNN主播巴希訪問時說，「如果我編故事讓美國媒體關注民眾苦難，我就會這樣做」。

范斯在競選期間的言論，證明其樂於透過挑動爭議來掌握話語權，且無視後果。

在9月17日威斯康辛州的活動上，他迴避移民吃寵物是「編故事」的質疑，認為誤解其意是媒體的錯。當記者詢問「你是否有責任先查證」，他回應「我認為媒體有責任先求證」。

佛州共和黨前黨工斯蒂潘諾維奇說，「我本以為他能成為沒有川普包袱的下一代政治人物，吸引廣大群眾。但從多個角度來看，他比川普更川普」。

川普於2016年崛起，范斯一開始是川普的反對者，後來一變成為川普鐵粉，再轉向「新右翼」，擁抱限制移民、推廣經濟民粹主義，以及傳統價值家庭。

范斯也透過電視採訪與造勢活動證實自己的戰力。成為川普搭檔以來，范斯經常去賓州等藍牆州，煽動鐵鏽帶選民的共鳴。

在辯論舞台上，他在「美國優先」前提下爭取溫和派，他無視民主黨對手華茲(Tim Walz)攻勢，將砲火反推到賀錦麗身上，畢竟選民只在乎誰是總統。

范斯能有效操作川粉是另一重點。在網路上，他好鬥的作風讓他成為MAGA最愛，每次在演說過後記者提問，他不急著回答，而是讓群眾搶答，甚至淹沒記者聲音，這套很討觀眾歡喜。

在威斯康辛州造勢活動上，一名記者詢問如何看待賀錦麗譴責仇恨移民言論，一旁川粉吶喊，聲音壓倒記者音量，范斯隨後將大拇向下比，「這就是我回應」。

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