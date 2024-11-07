我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

賀錦麗哪裡出問題？學者：經濟、移民政策步步錯

狂人回鍋 川普商轉政 二攀全球權力高峰

記者范航瑜／紐約報導
商人出身的共和黨總統候選人川普6日第二度當選總統。(美聯社)
商人出身的共和黨總統候選人川普6日第二度當選總統。(美聯社)

商人出身的共和黨總統候選人川普(Donald Trump)6日第二度當選總統，將自己推上全球權力高峰，不但將成為美國132年來首位連任失敗後再次勝選的總統，還是第一位被刑事定罪的領導人，他甚至在競選期間兩度遭遇暗殺。

說話總愛用高級，行事作風張揚的億萬富豪川普，從房地產開發商、電視名人到投身政壇，其政治生涯、企業成就和個人風格自其出道以來便備受關注。他不僅為自己吸引了大量狂熱支持者，更深刻影響了美國政治走向以及世界局勢。

早在參選總統之前，川普便已家喻戶曉。1946年6月14日，川普出生於紐約市皇后區的一戶地產富豪家庭。父親佛瑞得·川普(Frederick Christ "Fred" Trump)的事業成就為家族奠定了基礎。川普早年也在父親的公司從基層做起，逐步積累經驗。他在賓夕法尼亞大學的沃頓商學院學習經濟。

1971年，川普正式接手家族企業，並將其更名為「川普集團」，由此開始了他在地產界的生涯。他的投資領域涵蓋賭場、娛樂、體育等多元產業。除了地產事業，他還持有環球小姐等選美節目的版權，並在娛樂界嶄露頭角。

商業帝國的壯大不僅鞏固了川普在商界的地位，更為他後來的政治生涯鋪路。川普早在1987年便表達參選總統的意願，並一度以改革黨候選人身分試水。直到2015年，他宣布參加總統大選，以「讓美國再次偉大」(MAGA)為競選口號，並在移民、貿易、外交等議題上表現出強硬立場，吸引了大量基層選民的支持，最終擊敗了民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，成為美國歷史上首位未有任何公職或軍職經驗的總統。

川普做事務實、重視交易的藝術。基於移民限制、貿易保護、孤立主義等具體政策，其政策風格被稱為「川普主義」(Trumpism)。但由於新冠疫情爆發導致經濟下滑，川普在2020年角逐連任失利。隨後他指控選舉存在舞弊，並拒絕承認敗選。2021年1月6日，他的支持者暴力闖入國會，企圖阻止國會認證民主黨對手拜登當選總統，因此遭到國會二度彈劾。

川普在總統選舉前面臨91項重罪指控，原先有分析認為這將粉碎他的總統夢，但他7月正式獲共和黨提名參選總統前夕閃過子彈、耳上有血仍振臂疾呼「戰鬥」的畫面，使他選情更旺。

川普利用自創媒體平台與選民密切互動。如今這批挺川基本盤再次將他推過當選門檻，而且今年這一仗打得比2016年及2020年更漂亮。川普將再度入主白宮，無疑將對美國和全球局勢產生深遠影響，未來的四年會如何發展，世界都將屏息以待。不少國家早早派人與川普陣營接觸，現在只能繫緊安全帶，坐穩迎接川普時代再臨。

大選熱門話題

川普 民主黨 共和黨

上一則

藍牆3州被「打爛」翻紅 川普可能全拿7戰場州

下一則

川普訴訟脫身？密件、暴亂等刑事案將結束 民事5.7億罰款逃不過

延伸閱讀

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光

神秘人逆風下注川普勝選進帳近5千萬 精準預測背景曝光
川普上任股市大漲 華人經濟專家「別高興太早」

川普上任股市大漲 華人經濟專家「別高興太早」
尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」

尹錫悅電賀川普壓倒性勝利 談北韓派兵援俄「將盡快會晤」
川普罵台小偷 賴政府噤聲

川普罵台小偷 賴政府噤聲

熱門新聞

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

2024-11-06 03:10
國會選舉開票在美東時間晚上6時開始，請關注世界新聞網為您帶來的第一手開票資訊。(歐新社)

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

2024-11-06 15:37
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
川普宣告勝選。 （美聯社）

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

2024-11-06 02:40
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」