狂人回鍋 川普商轉政 二攀全球權力高峰

商人出身的共和黨總統候選人川普6日第二度當選總統。(美聯社)

商人出身的共和黨 總統候選人川普 (Donald Trump)6日第二度當選總統，將自己推上全球權力高峰，不但將成為美國132年來首位連任失敗後再次勝選的總統，還是第一位被刑事定罪的領導人，他甚至在競選期間兩度遭遇暗殺。

說話總愛用高級，行事作風張揚的億萬富豪川普，從房地產開發商、電視名人到投身政壇，其政治生涯、企業成就和個人風格自其出道以來便備受關注。他不僅為自己吸引了大量狂熱支持者，更深刻影響了美國政治走向以及世界局勢。

早在參選總統之前，川普便已家喻戶曉。1946年6月14日，川普出生於紐約市皇后區的一戶地產富豪家庭。父親佛瑞得·川普(Frederick Christ "Fred" Trump)的事業成就為家族奠定了基礎。川普早年也在父親的公司從基層做起，逐步積累經驗。他在賓夕法尼亞大學的沃頓商學院學習經濟。

1971年，川普正式接手家族企業，並將其更名為「川普集團」，由此開始了他在地產界的生涯。他的投資領域涵蓋賭場、娛樂、體育等多元產業。除了地產事業，他還持有環球小姐等選美節目的版權，並在娛樂界嶄露頭角。

商業帝國的壯大不僅鞏固了川普在商界的地位，更為他後來的政治生涯鋪路。川普早在1987年便表達參選總統的意願，並一度以改革黨候選人身分試水。直到2015年，他宣布參加總統大選，以「讓美國再次偉大」(MAGA)為競選口號，並在移民、貿易、外交等議題上表現出強硬立場，吸引了大量基層選民的支持，最終擊敗了民主黨 候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)，成為美國歷史上首位未有任何公職或軍職經驗的總統。

川普做事務實、重視交易的藝術。基於移民限制、貿易保護、孤立主義等具體政策，其政策風格被稱為「川普主義」(Trumpism)。但由於新冠疫情爆發導致經濟下滑，川普在2020年角逐連任失利。隨後他指控選舉存在舞弊，並拒絕承認敗選。2021年1月6日，他的支持者暴力闖入國會，企圖阻止國會認證民主黨對手拜登當選總統，因此遭到國會二度彈劾。

川普在總統選舉前面臨91項重罪指控，原先有分析認為這將粉碎他的總統夢，但他7月正式獲共和黨提名參選總統前夕閃過子彈、耳上有血仍振臂疾呼「戰鬥」的畫面，使他選情更旺。

川普利用自創媒體平台與選民密切互動。如今這批挺川基本盤再次將他推過當選門檻，而且今年這一仗打得比2016年及2020年更漂亮。川普將再度入主白宮，無疑將對美國和全球局勢產生深遠影響，未來的四年會如何發展，世界都將屏息以待。不少國家早早派人與川普陣營接觸，現在只能繫緊安全帶，坐穩迎接川普時代再臨。