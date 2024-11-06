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「關稅俠」川普嗆進口關稅20% 恐激各國報復

編譯張佑生、高詣軒／即時報導
美國總統當選人川普主張對所有進口商品課徵百分之廿關稅。（美聯社）
美國總統當選人川普主張對所有進口商品課徵百分之廿關稅。（美聯社）

美國總統當選人川普自稱「關稅俠」（Tariff Man），關稅成了所有經濟問題的萬靈丹。他想藉關稅強迫在海外設廠的美國企業搬回國內生產，宣稱這樣美國國內經濟就有救、會產生很多職缺。但其他國家勢必報復，1場全球貿易戰正蓄勢待發。

川普將重返白宮，他第一任期的貿易代表賴海哲可能被找回當官，主導川普競選時承諾的關稅政策。賴海哲長期是貿易保護主義者，上次任內屢屢敦促華府在貿易上加重對中國大陸的法律攻勢，點燃美中貿易戰。賴海哲選前已向華爾街基金經理人說，川普若當選，廣泛的新關稅將很快到來。

紐約時報報導，賴海哲已被傳未來可能擔任川普的財政部長、商務部長或首席經濟顧問。無論頭銜為何，都很可能由他推行川普一項招牌政見：對北京等經濟對手甚至友好國家施加嚴苛關稅，以增加美國製造業工作。

川普主張提高關稅可以振興美國製造業，因此鎖定對美國貿易出超的所有國家，他上台後就要加徵關稅，近幾年對美國出超年年上升的台灣，也勢必首當其衝。

2018年，時任總統的川普對中國大陸的多項商品開徵關稅，另對亞洲和歐洲盟邦進口美國總價3,800億美元的鋁製品和鋼鐵製品，課徵800億美元關稅。拜登維持這些關稅。但非營利機構「稅務基金會」調查，這些關稅造成美國GDP減少0.2%。

川普現在主張對所有進口商品一律課徵20%關稅，等於向各國宣戰，來自中國大陸商品關稅更要提高到60%。然而，關稅不是美國的專利，一旦對其他國家祭出關稅，難以想像對方會坐以待斃，不予報復。

但川普將關稅視為所有經濟問題的萬靈丹，1招打遍天下：壓制北京、振興美國製造業、填補減稅缺口、降低食品價格，還能支付幼兒照護津貼，簡直是無所不能，川普自稱為讓美國再度偉大的經濟學。

金融時報批評，關稅萬能是川普一廂情願的想法，如果照他的規畫去做，美國的關稅將達到1930年代以來最高水準。但羊毛出在羊身上，進口商承擔關稅會轉嫁給消費者，造成物價上揚。「彼得森國際經濟研究所」估計，川普的加徵關稅計畫，每年將造成每家戶2,600美元的額外開銷。

由於川普帶有強烈保護色彩的關稅政策，對擔心飯碗被外國對手搶走的美國藍領階級來說，感覺非常貼心受用；雖然在現實生活中可能適得其反，藍領階級受創更嚴重，川普仍會繼續鼓吹。

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