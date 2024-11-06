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10州舉行墮胎權公投大多過關 僅佛州等3州遭否決

中央社華盛頓6日綜合外電報導
密蘇里傑克遜，一名反對墮胎的人士坐在墮胎診所門前抗議。(美聯社)
密蘇里傑克遜，一名反對墮胎的人士坐在墮胎診所門前抗議。(美聯社)

美國有10個州昨天與總統選舉同步舉行墮胎公投，根據今天結果，儘管大多州支持，但仍有佛羅里達等3州反對票勝出，寫下美國最高法院取消墮胎權憲法保護後保守派首場勝利。

綜合法新社和路透社報導，這些州的公投源自美國最高法院在2022年6月推翻劃時代的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade ）裁決後，將墮胎權交由各州自決。先前已有7州將這項議題交付公投，全數由支持墮胎權的一方勝出。

在亞利桑納州（Arizona）、科羅拉多州（Colorado）、馬里蘭州（Maryland）、密蘇里州（Missouri）和紐約州（New York），選民投票支持挺墮胎權的措施。另據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，內華達州（Nevada）和蒙大拿州（Montana）的公投也過關。

亞利桑納州通過的州憲法修正案，將禁止墮胎期限由原本的懷孕15周延後至可存活胎齡（fetal viability），通常為懷孕約24周。

密蘇里州的改變還要更劇烈。當地原本墮胎限令在美國數一數二嚴格，連性侵和亂倫也無法例外；如今通過的州憲法修正案，允許到可存活胎齡前都能墮胎。

然而在保守的佛羅里達州（Florida），要通過將墮胎期限由原本的懷孕6周延後至可存活胎齡的公投，卻設有不可置信的高門檻，贊成票比率必須至少達60%。結果據艾迪生媒體研究機構說法，在95%的公投票已開出之下，贊成比例僅57%。

此外，內布拉斯加州（Nebraska）和南達科他州（South Dakota）的公投也皆否決挺墮胎權的措施。

其中在內布拉斯加州，選民就2項措施進行投票，分別是確認州法目前規定的懷孕12周後除性侵、亂倫和孕婦性命受威脅以外禁止墮胎，以及將墮胎權納入州憲法。結果根據美聯社預估，前項措施公投通過，後項措施遭到否決。

至於在南達科他州的公投，同樣據美聯社預測，民眾否決了將墮胎權納入州憲法的修正案。當地目前除了少數例外情況，全面禁止墮胎。

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