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川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

賀錦麗美國大選落後 取消所有公開行程 確定不對外發言

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

編譯俞仲慈／即時報導
川普宣告勝選。(截自福斯新聞畫面)
川普宣告勝選。(截自福斯新聞畫面)

根據國會山莊報(The Hill)報導，一旦公布川普贏得賓州與阿拉斯加後，篤定拿下270張選舉人票，川普二度入主白宮，是繼1892年克里夫蘭(Grover Cleveland)總統之後，120多年來第一位失去白宮寶座，然後捲土重來並再次勝選的總統。

川普在凌晨談話中宣稱拿到315張票，宣告勝選，感謝選民和副手范斯的支持。

此次總統大選，過程驚濤駭浪，出現諸多意想不到的事件，包括川普在競選期間捲入四大刑事案件、兩次遭遇暗殺未遂，以及拜登總統宣布退選，引發民主黨內的政治動亂。

在民主黨確定改由副總統賀錦麗上陣，與川普展開約100天的激烈選戰，尤其七個搖擺州的民調直到投票日前，兩位候選人差距幾乎平分秋色，不過最終還是川普獲得入主白宮所需270張選舉人票。

而且川普取得不可置信的勝利，不但將喬治亞重新納入共和黨版圖，並打破北卡羅來納「藍牆州」的鐵板，而且在全國以微弱優勢贏得普選，超越2016年勝選紀錄，也是共和黨候選人自1992年以來首次贏得全國普選。

根據出口民調顯示，川普在西語裔選民取得重大的勝利，提高在農村地區的支持率，加上川普競選團隊極力爭取年輕男性選民支持，支持率幾乎力拼賀錦麗。

而且隨著選戰進入尾聲，拜非裔與西語裔選民的支持度擴大，川普民調有所提升，也成為他最終勝選的主要關鍵。

現年78歲川普明年初上任，將成為美國史上最年長總統當選人，比2020年當選的拜登總統更為年長；同時川普將成為美國史上第二位不連續任職的總統，而且任期受到第22條修正案限制，意味著無法在2028年尋求連任。

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