簽名不符遭廢票？內華達開票混亂 逾萬郵寄票被駁回

內華達州約1.3萬張郵寄選票，因為簽名無法順利與系統比對驗證遭駁回，可能會使最後公布開票結果時間延後。圖為內華達州的工作人員協助處理郵寄選票。(歐新社)

內華達州 的選票計算陷入混亂，原因是年輕選民的簽名無法與已在檔案系統中的簽名配對。

州務卿弗朗西斯科·阿基拉（音譯，Francisco Aguilar）近日表示，根據內華達州的規定，郵寄選票必須附上選民的簽名，且該簽名需要與州或聯邦數據庫中存檔的簽名相符。然而，約有1萬3000張郵寄選票，因為簽名與駕照 上的簽名不符被駁回。

阿基拉指出，這一問題大多出現在年輕選民身上，因為現今年輕人往往不習慣擁有固定的簽名。當他們通過自動選民登記系統註冊時，當時簽的數位簽名，就成為了他們的駕照簽名。

阿基拉進一步解釋，年輕選民的簽名並不總是與他們的駕照上所記錄的簽名相符，這主要是因為他們在數位平板上簽名時的筆跡與跟用筆書寫簽名時可能會不一樣。

內華達州選舉官員正在全力聯繫這些年輕選民，協助他們修正簽名問題，並確保每一位選民的權益受到保障。

阿基拉表示，儘管州政府正在加快步伐協助確保簽名驗證過程的公平執行，但由於大量選票需要修正，可能會影響到最終的結果宣布時間。他擔心，由於選舉結果接近，這樣的情況可能導致內華達州無法及時宣布哪位總統候選人勝出。

專家批評官員簽名驗證考量不周

內華達州的選舉問題也引起了專業人士的關注。來自北加州 的專業文件檢驗師帕特里夏·費雪（音譯，Patricia Fisher）指出，選舉官員應該比對更多的簽名，而非僅僅依賴兩個簽名來判斷是否存在無法配對的情況。費雪強調，比對簽名時需要選擇來自相似類型文件的簽名，並指出不能拿最近的簽名與多年前的簽名進行比對。

她建議，至少應該比對六個簽名，才能做出更為可靠的判斷。這一問題引發了對選舉管理層是否充分預見並解決問題的質疑，尤其是在選舉結果對全國總統大選至關重要的情況下。