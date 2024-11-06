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川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

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美國選舉 川普拿下第2個搖擺州喬州 賓州領先賀錦麗

編譯張佑生、徐榆涵／即時報導
賓州選民投票。（路透）
賓州選民投票。（路透）

美國總統大選流傳「得賓州者得天下」的說法，指的是7個搖擺州裡面，賓州的19張選舉人票影響力最大。在川普拿下搖擺州之一的北卡之後，再拿下喬治亞州；川普和賀錦麗仍有輸掉賓州仍得天下的方式，只是通往白宮之路頓時變窄。

假如賀錦麗拿下賓州，川普仍有5種勝利方程式，可以送他進白宮。如果是川普贏得賓州，賀錦麗也不是完全無望，只是勝選方程式剩下3種，不管哪一種，喬治亞州和密西根州她都必須贏。

本屆大選的一個投票趨勢是白人選民顯著增加，尤其是沒上大學的白人。年輕人和拉丁裔選民投票人數下降。增加最多的是65歲及以上的年齡層，這幾項變化，對川普更有利，因為他本來就主攻老白男和沒受過大學教育的白人男性。

此外，勝率持續暴升的川普稍早也已抵達佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），出席開票晚宴，特斯拉執行長馬斯克也帶著兒子到場助陣。

CNN報導指，川普陣營的開票地佛州海湖莊園氣氛振奮，川普陣營對於目前選情也愈來愈樂觀，支持者們不斷爆出歡呼聲。

目前位居落後的賀錦麗則預計前往華盛頓特區的母校霍華德大學（Howard University）觀看開票結果。賀錦麗競選總部氣氛凝重，場面靜默。

民主黨的強項在於拉丁裔、30歲以下的年輕人、女性。這幾個族群，投票率不如預期，對賀錦麗幫助有限。

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