大選勝負「難產」為何選舉日當晚難開出？

亞利桑納州面積廣大，加上州法限制，開票需要好幾天。（路透）

大選結果為何在選舉日當晚無法出爐？麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)選舉研究中心主任波登(Barry Burden)表示，總統選舉勝負可能要花幾天才知道，有時候拖延更久。

美國廣播公司(ABC)報導，專家指出，像今年一樣選情緊繃的選舉，投票所截止投票之後的幾小時，很難預測哪位候選人取得勝利；各州對於選舉的辦理各自訂有州法，通訊選票如何處理、選民更正簽名等問題的處理期限為何，各州規定都不相同，某些州必須花更多時間才能產生計票結果。

奧本大學(Auburn University)政治教授布朗(Mitchell Brown)表示，為了減少舞弊可能，各州推出各種安全措施，「受到這些規定影響，所有選票要完成計票，勢必要花費一些時間」。

布朗說，選舉日當晚仍無法知道投票結果，並不代表出現選舉違法情事。

路透分析，開始計票時，初步統計結果可能顯示某位候選人看似領先，但等更多票數完成統計之後，對手則迎頭趕上。

2020年大選時，幾個州就曾出現「紅色幻影」(red mirage)：選舉日當晚開票初期川普 領先，但後來拜登總統票數一路增加，出現了媒體形容的「藍色位移」(blue shift)。川普因此擴大宣傳「勝選結果遭竊」的不實論述，可是勝敗轉變並無不尋常之處。

民主黨選民通常住在人口較多的都會區，計票相對耗時。由於川普聲稱通訊投票 充滿舞弊，民主黨員也比共和黨員更喜歡通訊投票，通訊投票的計票比選舉日投票所投票計票要花更多時間。針對2024年大選，川普對於提早投票與通訊投票都曾提出批評，但也曾呼籲支持者踴躍參與。

這次選舉七個關鍵決戰州對於計票程序各自訂有不同規定。以眾所矚目的賓州 為例，2020年大選選舉日之後第四天由於通訊投票尚未完成，始終無法確定鹿死誰手。全國少數幾州禁止選務人員在選舉日前展開通訊投票計票，賓州便是其中之一。