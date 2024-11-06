我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

美首位公開「跨性別」入國會 麥布萊德當選眾議員

搖擺州北卡1/3選民住農村 川普選3次都獲力挺

編譯季晶晶／綜合外電
北卡州一名男子在海倫颶風造成破壞而設於帳篷內的臨時投票站投票。(路透)
北卡州一名男子在海倫颶風造成破壞而設於帳篷內的臨時投票站投票。(路透)

根據美聯社，川普在美國總統選舉贏得北卡州的16張選舉人票。川普競選陣營先前就將這個人口快速成長的南部戰場州視為不能輸之地。

北卡在川普前三次競選時都投給他，贏並不意外，輸才糟。即使該州的選民數呈爆炸性增長，人口組成更年輕也更多元化，且賀錦麗在此投資大量資源，寄望羅里（Raleigh）和夏洛特（Charlotte）等大城市的高投票率能幫她翻轉該州，結果還是沒能如願。

北卡有大約三分之一的選民住在農村地區，以及一些快速增長的郊區和外圍郡縣，較為右傾，而且共和黨確保了農村社區在內的強勁投票率。

共和黨上次在北卡失利是16年前的事，歐巴馬2008年以0.32%的微小差距險勝。歐巴馬和卡特是過去50年來唯一在該州贏得勝利的民主黨人。

川普在北卡也曾遭遇不少批評聲浪，因他不僅散布了有關聯邦政府和州政府應對颶風海倫的錯誤訊息（海倫肆虐北卡的西部地區，造成洪水和土石流，導致100多人死亡），還謊稱救災資金被挪用去安置無證移民，同時，在沒有證據的情況下，暗示民主黨人不熱衷協助保守派居民。但他最終還是展現了「刀槍不入」的實力。

大選熱門話題

北卡 川普 投票

上一則

拜登缺席賀錦麗開票派對 吉兒「一身紅」去投票

下一則

參院確定變天 共和黨奪51席 民主黨42席

延伸閱讀

不斷更新／川普拿下第一個搖擺州北卡 川普230 vs.賀錦麗192

不斷更新／川普拿下第一個搖擺州北卡 川普230 vs.賀錦麗192
紐時即時預測：川普勝率達89% 將奪301張選舉人票

紐時即時預測：川普勝率達89% 將奪301張選舉人票
比特幣噴漲了 突破7.5萬元創新高 慶賀川普暫領先

比特幣噴漲了 突破7.5萬元創新高 慶賀川普暫領先
川普在超級戰區喬治亞州和北卡領先 川普行情開始鼓噪

川普在超級戰區喬治亞州和北卡領先 川普行情開始鼓噪

熱門新聞

不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210

2024-11-05 12:03
密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。(路透)

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

2024-11-04 21:02
民調顯示川、賀在各個決戰州的比數相當接近，這意味著候選人可能需要數日才能宣布勝利。美聯社

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

2024-11-05 10:31

超人氣

更多 >
不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210

不斷更新／川普再拿下搖擺州喬治亞 川普247 vs.賀錦麗210
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡
不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183

不斷更新／參院變天共和黨拿下51席 眾院藍152：紅183
「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機

「老實」華男為何行刑式殺妻 庭審揭動機