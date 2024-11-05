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川普拿下第1個搖擺州北卡 目前票數230：187領先

美聯社：川普奪佛州最大郡 1988年來共和黨總統候選人第一人

川普拿下佛州邁阿密戴德郡 1988年來共和黨第1人

中央社華盛頓5日綜合外電報導
美聯社報導，川普成為自1988年的老布希（George H.W. Bush）以來，首位贏得邁阿密戴德郡的共和黨總統候選人。圖為佛羅里達州支持川普選民。(路透)
美聯社報導，川普成為自1988年的老布希（George H.W. Bush）以來，首位贏得邁阿密戴德郡的共和黨總統候選人。圖為佛羅里達州支持川普選民。(路透)

非官方開票結果顯示，美國前總統川普贏得佛羅里達州邁阿密戴德郡，鞏固了這個佛州人口第一大郡由藍轉紅趨勢，成為自1988年來共和黨總統候選人中的第一人。

「紐約時報」報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）是民主黨傳統票倉，產生大量自由派選民，當地許多人來自紐約市與美國東北部其他地區。2016年，民主黨候選人喜萊莉. 柯林頓（Hillary Clinton）以30個百分點的優勢勝出。

但是，隨著佛州從兵家必爭之地變成穩定投給共和黨的州，邁阿密戴德郡也由藍轉紅。在2008年與2012年選舉似乎倒向民主黨的西語裔選民開始向右轉。2020年，現任總統拜登是以7個百分點的差距拿下邁阿密戴德郡。

根據美聯社，川普今天擊敗民主黨對手、副總統賀錦麗（Kamala Harris），成為自1988年的老布希（George H.W. Bush）以來，首位贏得邁阿密戴德郡的共和黨總統候選人。川普可望以兩位數差距奪下邁阿密戴德郡與佛州。

共和黨人2022年已經翻轉邁阿密戴德郡，當時州長迪尚特（Ron DeSantis）以超過11個百分點的領先幅度，擊敗曾任州長的聯邦眾議員克利斯特（Charlie Crist）。但克利斯特曾是共和黨人，在投票率較低的期中選舉期間，未能激起民主黨選民的熱情。

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