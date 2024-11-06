「像拋硬幣」非裔投票率高低 恐將左右大選結果

民主黨總統候選人賀錦麗能否出線，要靠非裔選民的投票率。（路透）

非洲裔選民投票 率高低，將影響2024年總統選舉結果。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，非洲裔選票在美國選舉史上向來扮演重要角色，民主黨候選人賀錦麗 與共和黨候選人川普 這次都全力爭取非洲裔選民支持。

哥倫比亞廣播公司新聞部時事評論員葛登(Ed Gordon)說，過去一周確實看到非洲裔民眾踴躍投票，「幾乎像是受到同儕壓力(peer pressure)，如果左鄰右舍都對選舉充滿熱情，整條街只有你對選舉無感，眾人便來敦促你跟著動起來」。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)統計，目前全國非洲裔合格選民估計有3400多萬人，比2020年大選時增加7%，整體合格選民當中，非洲裔占約14%。哥倫比亞廣播公司新聞部日前民調顯示，可能參加這次投票的非洲裔選民裡，87%支持賀錦麗。

葛登指出，川普過去一周的發言內容，讓非洲裔社區覺得「這個人不適合我們」，非洲裔男性選民也有如此想法。

倡議組織「黑人選民很重要」(Black Voters Matter)共同創辦人拉托莎‧布朗(LaTosha Brown)指出，能對非洲裔選民發揮催票效果的影響因素很多。她舉例說，非洲裔社區宗教團體、非洲裔社會正義倡議組織等，都能在各地展現動員力量。

選前最後時刻，賀錦麗在費城推出競選廣告，訴求對象便鎖定非洲裔男性。

國會山莊報(The Hill)分析，多位選舉觀察家說，幾個關鍵搖擺州選民都要有高投票率，賀錦麗才有希望達到270張選舉人票的當選門檻。

根據國會山莊報與選舉分析機構「決策台總部」(Decision Desk HQ，DDHQ)聯合預測，截至5日選舉日下午為止，川普勝選機率有54%。「決策台總部」選舉估算模型裡，原本賀錦麗當選機率較被看好，但從10月中旬之後，川普變成後來居上。

經濟學人(The Economist)對賀錦麗選情預測最為樂觀，選前最後一天賀錦麗勝率為50比50，到了5日選舉日則估計在100種假設情境裡，其中56種情境將是賀錦麗獲勝。

資深民調專家希維爾(Nate Silver)選前最後預測雖較看好賀錦麗，但也強調選戰勝負難料，「不分上下的態勢好比拋硬幣」。