「像拋硬幣」非裔投票率高低 恐將左右大選結果
非洲裔選民投票率高低，將影響2024年總統選舉結果。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，非洲裔選票在美國選舉史上向來扮演重要角色，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普這次都全力爭取非洲裔選民支持。
哥倫比亞廣播公司新聞部時事評論員葛登(Ed Gordon)說，過去一周確實看到非洲裔民眾踴躍投票，「幾乎像是受到同儕壓力(peer pressure)，如果左鄰右舍都對選舉充滿熱情，整條街只有你對選舉無感，眾人便來敦促你跟著動起來」。
根據丕優研究中心(Pew Research Center)統計，目前全國非洲裔合格選民估計有3400多萬人，比2020年大選時增加7%，整體合格選民當中，非洲裔占約14%。哥倫比亞廣播公司新聞部日前民調顯示，可能參加這次投票的非洲裔選民裡，87%支持賀錦麗。
葛登指出，川普過去一周的發言內容，讓非洲裔社區覺得「這個人不適合我們」，非洲裔男性選民也有如此想法。
倡議組織「黑人選民很重要」(Black Voters Matter)共同創辦人拉托莎‧布朗(LaTosha Brown)指出，能對非洲裔選民發揮催票效果的影響因素很多。她舉例說，非洲裔社區宗教團體、非洲裔社會正義倡議組織等，都能在各地展現動員力量。
選前最後時刻，賀錦麗在費城推出競選廣告，訴求對象便鎖定非洲裔男性。
國會山莊報(The Hill)分析，多位選舉觀察家說，幾個關鍵搖擺州選民都要有高投票率，賀錦麗才有希望達到270張選舉人票的當選門檻。
根據國會山莊報與選舉分析機構「決策台總部」(Decision Desk HQ，DDHQ)聯合預測，截至5日選舉日下午為止，川普勝選機率有54%。「決策台總部」選舉估算模型裡，原本賀錦麗當選機率較被看好，但從10月中旬之後，川普變成後來居上。
經濟學人(The Economist)對賀錦麗選情預測最為樂觀，選前最後一天賀錦麗勝率為50比50，到了5日選舉日則估計在100種假設情境裡，其中56種情境將是賀錦麗獲勝。
資深民調專家希維爾(Nate Silver)選前最後預測雖較看好賀錦麗，但也強調選戰勝負難料，「不分上下的態勢好比拋硬幣」。
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