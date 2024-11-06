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川普拿下第2個搖擺州喬治亞 賓州領先賀錦麗

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搖擺州狀況多 關鍵賓州延長投票 計票將拖延

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨總統候選人、前總統川普（左）與妻子梅蘭妮亞（右）5日一起在佛州投票，他有信心自己會當選，他也稱他的選民不支持暴力。（美聯社）
共和黨總統候選人、前總統川普（左）與妻子梅蘭妮亞（右）5日一起在佛州投票，他有信心自己會當選，他也稱他的選民不支持暴力。（美聯社）

截至5日晚間11時截稿前的部分開票結果顯示，民主黨總統候選人賀錦麗拿下179張選舉人票，而共和黨總統候選人川普獲得214張選舉人票；國會選舉方面，共和黨贏得48參院席位和141個眾院席次，而民主黨則獲得參院37席和眾院93席，其中西維吉尼亞州的參院席位轉紅。共和黨暫居領先。 

川普暫時領先賀錦麗，使七個搖擺州的結果更具決定性。其中，關鍵的賓州郵寄選票認定費時，坎布里亞郡(Cambria County)的計票作業5日因掃描選票的軟體有問題而延長投票時間，使具有19張選舉人票的賓州提前投票只能郵寄，選務人員如何認定合格郵寄選票再成焦點，且賓州州政府多次強調開票夜不會有結果。

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗把握最後一分鐘，5日在競選總部不斷打電話給選民催票...
民主黨總統候選人、副總統賀錦麗把握最後一分鐘，5日在競選總部不斷打電話給選民催票，每一票都會增加她當選機會。（美聯社）

福斯新聞(Fox News)報導，賓州坎布里亞郡的選票掃描軟體故障，法官批准延長投票時間至美東晚間10時，後續計票作業一併延誤。

選務官員強調，任何想投票的人都不會被拒絕，所有選票都會計算；共和黨全國委員會(RNC)主席瓦利(Michael Whatley)呼籲選民，無論如何都要排隊投票。

坎布里亞郡律師雷帕克(Ron Repak)發出聲明表示，「坎布里亞郡選委會今日淩晨獲悉，該郡電子投票系統的軟體故障，選民無法掃描選票，這不應阻止選民在他們的選區投票，所有完成的選票都會被選委會接受、保全並統計。現場設置的投票機，仍接受電子圈票和手動投票。」

法院命令指出，原定美東晚間8時截止時間後的所有投票，將透過臨時投票的方式進行。

另據中央社報導，賓州提前投票只能郵寄，選務人員如何認定合格郵寄選票再度成為兩陣營焦點。

賓州選舉法不設選民親自前往投票所提前投票安排，但可申請郵寄提前投票，選票須於5日晚間8時前寄達，各地選務人員5日才可打開郵寄選票信封，當天投票的選票計算結束後，才會點算郵寄選票。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，賓州州務卿辦公室的公開資料顯示，約220萬賓州選民申請並符合郵寄投票資格，其中82%已寄出選票，另有39萬選民尚未完成。

由於選情激烈，兩黨高度關注這批5日才進入票匭的關鍵票，以及無法依程序完成郵寄而改為當日前往投票所的選民；遲至接近投票日才郵寄的選票通常以民主黨支持者居多，合格選票認定成為共和黨陣營放大檢視的焦點。

郵寄選票說明若無適當書寫或簽名，可能被視為無效選票，若當日投票與提前郵寄票匭未見明顯差距，選務人員如何判別5日當天寄達選票的有效性，成為決定大選結果的關鍵。

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