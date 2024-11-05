川普在超級戰區喬治亞州和北卡領先 川普行情開始鼓噪

由於假報炸彈的威脅，喬治亞州少數投票所延長投票時間。(路透)

川普 在喬治亞和北卡羅萊納兩個關鍵搖擺州取得領先，另外的初步結果顯示兩位候選人守住各自票倉，川普輕鬆拿下老家佛羅里達州。賀錦麗則拿下新澤西、麻薩諸塞和康乃狄克等民主黨的鐵票區。

投票 結束約半小時後，標普500期指上漲0.5%，美國10年期公債殖利率上升，比特幣大漲逾8%，這些動向顯示川普勝選的行情。

喬治亞、北卡羅萊納、賓夕法尼亞、密西根、亞利桑那和威斯康辛等超級戰區投票均已經結束，但在有報告異常的小區域延長投票時間，另一個戰區是內華達。

大約2/3選票出爐後，川普在喬治亞和北卡羅來納領先，而賀錦麗則密西根和賓夕法尼亞取得早期領先。這些搖擺州尚未宣布勝負誰屬。

四年前民主黨險勝的喬治亞州 ，被視為川普和賀錦麗兩位候選人勝負誰屬的初步表現，喬治亞州由於幾度接獲假炸彈騷擾而拖延投票。

喬治亞州的投票所原定於晚上7點關閉。官員表示，由於假報炸彈的威脅，喬治亞州人口最多的富爾頓郡延長少數投票所的投票時間，該郡涵蓋亞特蘭大大部分地區。也隸屬亞特蘭大地區的DeKalb郡也一度暫時關閉五個接到威脅的投票所，以便警方搜索，該郡也申請延長受影響投票所的投票時間。

網路安全和基礎設施安全局的選舉負責人康利在記者會上表示，早先的炸彈威脅「已被認定不可信」。他不願評論美國情報機關是否認為這些來自俄羅斯電子郵件域名的威脅有俄國政府指使。

金融時報報導，截至美東時間周二下午5點，喬治亞州約有80萬居民已經投票，預料當日投票人數將超過120萬，加上喬治亞州提前投票超過400萬張選票，這數字顯示喬治亞投票率可望超過2020年。當年，拜登僅以不到12,000票的差距拿下喬治亞州。

喬治亞州一直是外國干預企圖的目標。上周，美國情報官員澄清，一段聲稱海地移民在喬治亞州非法投票的影片是由「俄方人士」製作的假影片。