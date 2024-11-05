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美半數地區結束投票 川普拿下11州、賀錦麗贏得8州和DC

編譯季晶晶／綜合外電
美國半數地區的投票已經結束。圖為威斯康辛州正在計票。(路透)
美國半數地區的投票已經結束。圖為威斯康辛州正在計票。(路透)

美國半數地區的投票已經結束，包括七個關鍵搖擺州中的四個，也開始計算提前投票；全美關注賀錦麗和川普在這場激烈選戰的表現之際，有些州勝負已分。

根據美聯社及電視網路的判斷，川普贏得印第安納、肯塔基、西維吉尼亞、密西西比、阿拉巴馬、奧克拉荷馬、佛羅里達、南卡羅萊納州、密蘇里州、田納西州、阿肯色；賀錦麗在佛蒙特、麻薩諸塞、哥倫比亞特區、羅德島、康乃狄克、馬里蘭、德拉瓦、紐澤西、伊利諾州獲勝。這些結果都在意料之中。

喬治亞、北卡羅萊納、賓州和密西根州等關鍵的戰場州，投票已經結束。另外兩個戰場州亞利桑那和威斯康辛州將在一小時內結束投票。第七個關鍵戰場州是內華達州。

包括美國全國廣播公司（NBC）、福斯新聞（Fox News）和美國有線電視新聞網（CNN） 在內的電視網路周二下午發布的出口民調顯示，選民表示，在決定總統投給誰的問題上，民主和經濟議題最重要。

大約35%的選民（男性和女性皆然）表示，民主是他們的首要議題，31%的選民認為他們最在意經濟，14%的選民最看重墮胎。移民是11%的選民最關心的議題。對19%的女性來說，墮胎最要緊，持同樣看法的男性僅8%。只有4%的選民表示，外交政策是他們最關心的議題。

經濟方面，幾乎半數受訪選民（48％）表示，非常擔心天然氣成本，51％擔心住房成本。只有26%的選民表示對當前情勢感到振奮或滿意，72%的選民表示不滿或憤怒。現任總統拜登的支持率為41%。

針對美國史上最混亂的選舉之一，這些調查可提供對實際選民的深入了解。眾所周知，出口民調對選舉最終結果的預測效果不甚理想，但確實能讓外界窺見選民的組成和最關心的議題。

賀錦麗在競選中主張維護民主規範，川普則集中火力批評經濟狀況。民主黨人希望，美國最高法院推翻聯邦墮胎權的裁決能夠爭取女性選民的選票，有助抵消川普在男性選民中的優勢。

六個州的投票結束後大約半小時，標普500指數期貨上漲近半個百分點，10年期美債殖利率上漲，比特幣上漲，這些都與川普勝選機率攀升有關。

最終的計票結果可能要幾天後才能得知，一些關鍵戰場州正在計算大量提早投票的選票。

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