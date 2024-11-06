與梅蘭妮亞佛州投完票 川普：參選3次今年表現最好

共和黨總統候選人川普與梅蘭妮亞夫婦，5日上午在佛州附近投票後，接受媒體訪問。(美聯社)

投票 日上午，川普 現身佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)投票，並自詡「三次參選以這次表現最好」，宣稱若敗選，不需要由他告知支持者勿採取暴力行為，不過當媒體追問川普對於佛州墮胎 修正案公投的立場時，引起川普不滿並要求記者別再問。

根據華爾街日報(WSJ)報導，5日上午，川普戴上「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)字樣的紅色棒球帽，與妻子梅蘭妮雅(Melania Trump)現身投票所投票。

結束後川普向在場記者表示：「聽說我們表現良好，所以我非常有信心，看來共和黨已經全力以赴，就讓我們看看結果如何。」並強調自己對於此次選舉沒有任何遺憾，並自詡是三度參選以來表現最佳的一次。

另外針對外界質疑川普若敗選可能不會承認選舉結果，川普明白指出：「我認為他們瘋了，如果我輸掉這次選舉，如果到目前為止，這次選舉依然公平進行的話，我會第一個出來承認敗選。」

接著當記者詢問川普是否會向支持者傳達勿採取暴力行為的訊息，他的回答是：「我的支持者不是暴力份子，我不必告訴他們，我當然不希望有任何暴力發生，我當然不必告訴他們，」並反嗆記者：「這些人很棒，他們不相信暴力，他們與你的提問不一樣，你才相信暴力。」

由於此次大選，佛州一併進行墮胎修正案公投，如果通過，將開放胎兒21周前的墮胎，或經醫護人員診斷為保護母親健康的墮胎，同時要求未成年人接受墮胎手術前需要通知家長；但如果公投遭到反對，自今年5月1日生效、禁止妊娠6周以上的墮胎禁令會繼續沿用。