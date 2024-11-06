拜登夫婦白宮看開票 無公開行程

白宮官員透露，拜登與第一夫人吉兒‧拜登選舉之夜在白宮觀看開票結果。(美聯社)

拜登 總統曾是民主黨 推定的總統候選人，但他7月下旬宣布退選，由副總統賀錦麗靜接替出征；而今大選開票之夜，拜登靜坐白宮 觀看開票結果，沒有公開行程。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，拜登在投票截止日當晚並未安排演說，除了幕僚日常簡報之外，無公開活動。

一位白宮官員透露，拜登與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)將在選舉之夜與「長期幕僚和白宮資深職員」一同在白宮官邸觀看開票結果，「總統將定期收到最新的全國開票情況」。

4日晚，81歲的拜登與全國各地的民主黨州黨主席視訊。

威斯康辛州民主黨主席威克勒(Ben Wikler)表示，那場視訊會議「令人振奮」(electrifying)。

拜登曾為民主黨推定的總統候選人，但他在首場總統辯論的表現慘不忍賭，遭民主黨內部勢力逼宮；拜登7月21日退選，轉而支持副總統賀錦麗角逐總統。

拜登在社群媒體上發布的一封信中寫道，「作你們的總統，是我一生中最大的榮幸。雖然我打算尋求連任，但我相信，我退出並在剩餘任期內聚焦履行總統職責，才符合政黨和國家的最大利益。」

10月29日，拜登在非營利拉丁裔倡議團體「Voto Latino」舉辦的視訊會議中，幫賀錦麗拉票，卻稱共和黨總統候選人、前總統川普的支持者為「垃圾」 ，引發爭議。

川普很快把握機會指拜登「認真」這麼說，拜登及白宮發表聲明澄清，稱拜登的評論是指喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)在川普的造勢場合對波多黎各移民發出的「仇恨言論」。

辛奇利夫10月27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場為川普造勢活動暖場時，嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」(floating island of garbage)。

拜登事後在社群「X平台」發文寫道：「他妖魔化西語裔並不合理，這就是我想說的。那場集會上的言論，不能反映我們的國家認同。」