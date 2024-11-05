美國總統大選開票 關注民主黨上屆險勝的喬治亞州

美國九個州已完成投票，包括關鍵的戰場州喬治亞和北卡羅萊納。(美聯社)

美國九個州已完成投票 ，包括關鍵的戰場州喬治亞和北卡羅萊納，初步結果也將陸續揭曉。

目前初步結果大致在預料之中，川普可望贏得印第安納、肯塔基和西維吉尼亞，而賀錦麗預料可拿下佛蒙特州。四年前民主黨險勝的喬治亞，將提供兩位候選人選舉表現的初步成果。另兩個決戰的賓夕法尼亞和密西根部分地區，將在當地時間晚上8點（台北時間今早9點）關閉投票。

依據NBC新聞、福克斯新聞和CNN在內的多家媒體發布的出口民調 ，選民表示民主和經濟是決定總統投票時最重要的考量因素。

大約35%的選民表示民主是他們的首要議題，31%表示是經濟，14%選擇墮胎 。移民是11%選民的首要議題。墮胎是19%女性的首要議題，而男性則只有8%。僅有4%的選民表示外交政策是他們最大的顧慮。

在經濟方面，幾乎一半（48%）的受訪選民表示他們非常擔心油價，51%表示擔心居住成本。只有26%的選民對現狀感到興奮或滿意，而72%表示不滿或憤怒。

這些調查提供實際選民的看法，出口民調已非選舉最終結果的可靠預測，但確實可以一窺選民的組合和面臨的主要議題。