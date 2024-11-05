賓州24歲助選主管倡導白人至上主義 遭川普團隊開除

4日，川普支持者在一場賓州機會上高舉標語。路透

新聞周刊(Newsweek)5日報導，在賓州 西部幫共和黨總統候選人川普 助選的24歲駐地主任梅爾(Luke Meyer)，被踢爆以筆名發表白人至上 民族主義文章並主持播客節目，已遭川普競選團隊開除。

根據Politico新聞網站5日調查報導，梅爾在川普競選團隊擔任賓州西部駐地主任(field director)，但梅爾以筆名「巴爾巴羅薩」(Alberto Barbarossa)在網路發表提倡白人至上民族主義的文章，還跟提倡新納粹主義及白人主義運動的倡議人士史賓塞(Richard Spencer)共同主持播客節目「亞歷山大」(Alexandria)。

史賓塞是「另類右派」(alt-right)運動的知名人物，曾經策畫2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)的「聯合右派」(Unite the Right)示威活動，一名白人至上主義者開車衝撞反示威群眾，造成1死19傷。

梅爾接受Politico新聞網站詢問時，坦承自己就是「巴爾巴羅薩」。他說，真實身份曝光其實可以鬆一口氣，「不再需要隱藏我的真實想法」。梅爾表示，白人至上主義早就已經成為川普競選政見的一部分。

新聞周刊報導，梅爾的社群媒體帳號均已刪除。

梅爾在「亞歷山大」節目中曾說，美國應該實施20世紀時的南非種族隔離政策(Apartheid)，白人至上主義才能擁有「完全掌控」。

梅爾接受另一個白人至上主義播客節目訪問時則說：「為什麼我們不能讓紐約市再次恢復以白人居多數呢？」他說：「讓紐約市回歸到八成或九成人口都是白種人，將是我們希望的最佳狀況。」

共和黨賓州黨部5日發表聲明，宣布已經開除梅爾。聲明中說，梅爾雖然經過背景調查，但未被發現用筆名從事活動，「如果當初我們知道他有不為人所知的可恥行為，根本不會雇用」。

梅爾擔任川普賓州西部駐地主任共計5個月，指揮義工在社區挨家挨戶幫川普拉票。