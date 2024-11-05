一文看懂：賓州費城通訊投票計票過程如何作業

5日，選務人員在費城處理郵寄選票。歐新社

賓州 是2024年大選七大決戰州之一，費城 身為賓州最大城市，對於勝負結果具有「重中之重」影響。華盛頓郵報5日報導，費城選務官員花了四年時間準備，規畫出一套要跟時間賽跑的通訊選票計票程序。

5日早晨7時，選民前往費城各地投票所準備親自投票之際，選務人員則開始為9月展開的通訊投票 (mail voting)計票，累計收到通訊選票17萬5000多張。由於州法禁止通訊投票在選舉日之前提早計票，數量龐大的通訊選票恐讓計票過程拖到5日深夜，甚至持續到6日。

華盛頓郵報分析，計票過程耗時越久，不實訊息就更有機會流傳。前總統川普與某些盟友指稱賓州選舉舞弊，2020年大選過後共和黨陣營企圖顛覆賓州通訊選票計票結果的狀況可能重演。

報導指出，座落於費城東北邊、占地23萬平方呎的磚瓦建築是費城計票中心所在地。選務人員收到通訊選票時，連帶信封放入機器，機器則根據選區自動分類，蓋上有著日期與時間的註記，透過掃瞄核對選民簽名。

其他多數開放提早通訊投票的州，允許選務機關收到選票便開始計票，但不對外公布票數統計。不過，包括賓州在內共有七州則禁止投票日之前提早為通訊選票計票。今年選舉的七大決戰州裡，允許通訊選票在選舉日前提前清點(pre-canvassing)只有威斯康辛州。

選舉日當天，一直鎖在保管箱裡的通訊選票終於開放計票，選務人員必須再次核對日期與選民簽名，確認是否有簽名不符、日期錯誤等問題，若有疑慮則將選票交給主管處理。

核對無誤的選票，信封則由機器拆開，然後選務人員則動手將原本放在信封裡的選票張開、攤平，整疊放好。共和黨籍費城選委會委員布魯斯坦(Seth Bluestein)說：「坦白講，要把數十萬張紙壓平放好，確實要花很多時間。」

選票壓平之後即可放入計票機器，選務人員大約每次放入400張選票。報導指出，如同其他辦公室設施，計票機偶爾會出現卡紙。

選舉日當天晚間8時，賓州投票所截止投票之後，選務官員才能把通訊投票統計結果上傳到選務機關網站，並向州務卿報告計票狀況，計票作業也將持續到所有通訊選票都完成統計。