我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備

一文看懂：賓州費城通訊投票計票過程如何作業

記者顏伶如／即時報導
5日，選務人員在費城處理郵寄選票。歐新社
5日，選務人員在費城處理郵寄選票。歐新社

賓州是2024年大選七大決戰州之一，費城身為賓州最大城市，對於勝負結果具有「重中之重」影響。華盛頓郵報5日報導，費城選務官員花了四年時間準備，規畫出一套要跟時間賽跑的通訊選票計票程序。

5日早晨7時，選民前往費城各地投票所準備親自投票之際，選務人員則開始為9月展開的通訊投票(mail voting)計票，累計收到通訊選票17萬5000多張。由於州法禁止通訊投票在選舉日之前提早計票，數量龐大的通訊選票恐讓計票過程拖到5日深夜，甚至持續到6日。

華盛頓郵報分析，計票過程耗時越久，不實訊息就更有機會流傳。前總統川普與某些盟友指稱賓州選舉舞弊，2020年大選過後共和黨陣營企圖顛覆賓州通訊選票計票結果的狀況可能重演。

報導指出，座落於費城東北邊、占地23萬平方呎的磚瓦建築是費城計票中心所在地。選務人員收到通訊選票時，連帶信封放入機器，機器則根據選區自動分類，蓋上有著日期與時間的註記，透過掃瞄核對選民簽名。

其他多數開放提早通訊投票的州，允許選務機關收到選票便開始計票，但不對外公布票數統計。不過，包括賓州在內共有七州則禁止投票日之前提早為通訊選票計票。今年選舉的七大決戰州裡，允許通訊選票在選舉日前提前清點(pre-canvassing)只有威斯康辛州。

選舉日當天，一直鎖在保管箱裡的通訊選票終於開放計票，選務人員必須再次核對日期與選民簽名，確認是否有簽名不符、日期錯誤等問題，若有疑慮則將選票交給主管處理。

核對無誤的選票，信封則由機器拆開，然後選務人員則動手將原本放在信封裡的選票張開、攤平，整疊放好。共和黨籍費城選委會委員布魯斯坦(Seth Bluestein)說：「坦白講，要把數十萬張紙壓平放好，確實要花很多時間。」

選票壓平之後即可放入計票機器，選務人員大約每次放入400張選票。報導指出，如同其他辦公室設施，計票機偶爾會出現卡紙。

選舉日當天晚間8時，賓州投票所截止投票之後，選務官員才能把通訊投票統計結果上傳到選務機關網站，並向州務卿報告計票狀況，計票作業也將持續到所有通訊選票都完成統計。

大選熱門話題

通訊投票 費城 賓州

上一則

美國大選登場 各州陸續開始投票

下一則

喬治亞州選務主管遭炸彈威脅 內部員工自導自演被捕

延伸閱讀

亞利桑納州、內華達州、賓州計票 恐耗時數日才能完成

亞利桑納州、內華達州、賓州計票 恐耗時數日才能完成
決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備

決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備
投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州

投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州
馬斯克百萬抽獎得主有挑過 賓州法官判可繼續

馬斯克百萬抽獎得主有挑過 賓州法官判可繼續

熱門新聞

密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？