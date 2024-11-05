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美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備

喬治亞州選務主管遭炸彈威脅 內部員工自導自演被捕

中央社喬治亞州瓊斯郡4日綜合外電報導
5日在喬治亞州亞特蘭大的公園酒館，民眾排隊投票。路透
5日在喬治亞州亞特蘭大的公園酒館，民眾排隊投票。路透

美國大選搖擺州喬治亞州的1名選務人員今天遭到逮捕，罪名是假借選民名義，向選務機關主管寄出1封信，威脅要用炸彈攻擊其他選務人員。

路透報導，聯邦檢察官表示，10月16日，喬治亞州瓊斯郡（Jones County）格雷市（Gray）選舉辦公室的25歲員工威畢希（Nicholas Wimbish）與1名選民發生口角。

隔日威畢希假借這名選民的名義，寄了1封信給瓊斯郡選務主管。根據起訴文件，他在信中故意罵自己是「尚未出櫃的自由派選舉詐騙犯」，一直企圖分散排隊投票選民的注意力。

此外，檢察官還提及，這封信的結尾加上手寫的附註，「附註：提前投票的地方有會發出聲響的玩具，還有點燃的雪茄，注意安全」。

檢察官表示，威畢希被控郵寄炸彈威脅、傳達有關炸彈威脅的假消息、郵寄威脅信及向聯邦調查局（FBI）做出虛假陳述。

喬治亞州是本屆美國總統大選競爭激烈的7大搖擺州之一，預計這些搖擺州的選舉結果將決定共和黨候選人川普（Donald Trump）及民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）孰能勝出。

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