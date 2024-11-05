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賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

亞利桑納州、內華達州、賓州計票 恐耗時數日才能完成

記者顏伶如／即時報導
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)工作人員4日在處理缺席選票。路透
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)工作人員4日在處理缺席選票。路透

2024年大選結果何時揭曉？華盛頓郵報5日報導，對於選舉勝敗影響最大的七個決戰州，只有少數5日晚間能有計票結果；北卡羅來納州、威斯康辛州開票結果可能最早出爐，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)開票結果要拖到6日才較明朗，密西根州州務卿已經表示，計票結果最遲將在6日晚間公布。亞利桑納州、內華達州、賓州由於受到州法選票處理規定影響，計票過程則可能耗時數日。

報導指出，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普對於如何贏得大選，各自有著不一樣的勝利方程式，包括賓州、密州、威州的「鐵鏽帶」(Rust Belt)以及涵蓋內州、亞州、喬州、北卡州的「陽光帶」(Sun Belt)則是兵家必爭之地。

賀錦麗最可能的勝選道路是拿下賓州、密州、威州，剛好達到270張選舉人票當選門檻，若同時取得內州、亞州、喬州，則能複製拜登總統贏得2020年大選的模式。另一種情境是，賀錦麗在「陽光帶」全面勝出，但這個假設被認為較難成真。

川普的最佳勝利道路是贏得賓州、北卡州及喬州，也就是「鐵鏽帶」與「陽光帶」跟賀錦麗各有斬獲。另一個途徑則是「陽光帶」全面獲勝，然後加上密州或威州。如果2016年大選勝利模式重演，川普則是贏得「鐵鏽帶」，並且囊括亞州、喬州及北卡州。

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北卡羅來納州 喬州 賓州

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