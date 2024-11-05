決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備

5日美國大選日，賓州伊利的選民在一所小學內設的投票站內投票。路透

新聞周刊(Newsweek)5日報導，選情緊張之際，某些民眾擔心2020年大選過後的動亂可能再次出現，而且規模更大、更加暴力，選務機關則可能淪為憤怒選民的出氣筒；決戰州選務官員接受專訪時，紛紛吐露最害怕的狀況為何，以及如何提早做出因應。

密西根州馬康伯郡(Macomb County)書記官弗利尼(Anthony G. Forlini)表示，過去四年完成許多加強選舉安全與公平的措施，2020年大選過後密州只有馬康伯郡書記官辦公室對選舉伺服器進行法證稽查(forensic audit)，並對全郡選務官員推出講習。

弗利尼說，計票中心設有雙重安全機制，計票員掃瞄選票時保留影像存檔，「公開透明是我們辦公室追求的最高目標」；今年11月選舉每張選票都有浮水印(watermarks)，拿起選票在光源底下查看時會出現「官方選票」(Official Ballot)浮水印字樣。

他說：「我最害怕的是那些不在我們掌控範圍的事情。」

負責選務工作的共和黨籍亞利桑納州 皮納爾郡(Pinal County)檔資處處長丹娜‧路易斯(Dana Lewis)表示，辦公室花了許多時間與心力向社會大眾保證這個選舉年一定做到公平、公開、合法、透明化，包括推出「選民行動科技與選舉服務」(Voter Operation Technology and Election Services)系統。

路易斯說，最害怕的是民眾對選舉過程失去信心，結果因此放棄參與投票 ，而行使投票權卻是維持自由的重要環節。她表示，這次選舉提早投票(early voting)非常踴躍，「可見我們在公共宣導方面的努力獲得成效，讓民眾了解選舉是安全、可靠的」。

喬治亞州 葛溫奈特郡(Gwinnett County)選舉督察曼尼弗德(Zach Manifold)表示，與其他地方的選務主管一樣，第一工作要務就是保護選務官員跟選民的安全。他說，除了對投票所員工加強訓練如何降低衝突(de-escalation)，也簡化了緊急應變步驟，例如讓員工透過簡訊或緊急按鈕(panic button)應用程式立即通報問題。

曼尼弗德說，選務單位與地方警察機關密切配合，擬妥一套周全的安全計畫，「我們對選舉日做好了萬全準備」。