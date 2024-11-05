我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

紐約市逾2成選民已提前投票 布碌崙34.5萬最多

決戰州選務官員憂心暴力發生 提前做好準備

記者顏伶如／即時報導
5日美國大選日，賓州伊利的選民在一所小學內設的投票站內投票。路透
5日美國大選日，賓州伊利的選民在一所小學內設的投票站內投票。路透

新聞周刊(Newsweek)5日報導，選情緊張之際，某些民眾擔心2020年大選過後的動亂可能再次出現，而且規模更大、更加暴力，選務機關則可能淪為憤怒選民的出氣筒；決戰州選務官員接受專訪時，紛紛吐露最害怕的狀況為何，以及如何提早做出因應。

密西根州馬康伯郡(Macomb County)書記官弗利尼(Anthony G. Forlini)表示，過去四年完成許多加強選舉安全與公平的措施，2020年大選過後密州只有馬康伯郡書記官辦公室對選舉伺服器進行法證稽查(forensic audit)，並對全郡選務官員推出講習。

弗利尼說，計票中心設有雙重安全機制，計票員掃瞄選票時保留影像存檔，「公開透明是我們辦公室追求的最高目標」；今年11月選舉每張選票都有浮水印(watermarks)，拿起選票在光源底下查看時會出現「官方選票」(Official Ballot)浮水印字樣。

他說：「我最害怕的是那些不在我們掌控範圍的事情。」

負責選務工作的共和黨籍亞利桑納州皮納爾郡(Pinal County)檔資處處長丹娜‧路易斯(Dana Lewis)表示，辦公室花了許多時間與心力向社會大眾保證這個選舉年一定做到公平、公開、合法、透明化，包括推出「選民行動科技與選舉服務」(Voter Operation Technology and Election Services)系統。

路易斯說，最害怕的是民眾對選舉過程失去信心，結果因此放棄參與投票，而行使投票權卻是維持自由的重要環節。她表示，這次選舉提早投票(early voting)非常踴躍，「可見我們在公共宣導方面的努力獲得成效，讓民眾了解選舉是安全、可靠的」。

喬治亞州葛溫奈特郡(Gwinnett County)選舉督察曼尼弗德(Zach Manifold)表示，與其他地方的選務主管一樣，第一工作要務就是保護選務官員跟選民的安全。他說，除了對投票所員工加強訓練如何降低衝突(de-escalation)，也簡化了緊急應變步驟，例如讓員工透過簡訊或緊急按鈕(panic button)應用程式立即通報問題。

曼尼弗德說，選務單位與地方警察機關密切配合，擬妥一套周全的安全計畫，「我們對選舉日做好了萬全準備」。

大選熱門話題

投票 喬治亞州 亞利桑納州

上一則

左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

下一則

亞利桑納州、內華達州、賓州計票 恐耗時數日才能完成

延伸閱讀

不確定性續增 加州計票恐要花數天甚至數周

不確定性續增 加州計票恐要花數天甚至數周
美國大選 聯邦要赴聖路易市監票 密蘇里州提告

美國大選 聯邦要赴聖路易市監票 密蘇里州提告
華郵：選舉陰謀論者有馬斯克當靠山 準備挑戰選舉結果

華郵：選舉陰謀論者有馬斯克當靠山 準備挑戰選舉結果
選務人員流動率創新高 38%曾被騷擾、威脅、辱罵

選務人員流動率創新高 38%曾被騷擾、威脅、辱罵

熱門新聞

密西根州奧克蘭縣諾維，一名男子在投票站填寫資料準備參加提前投票。(新華社)

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

2024-11-04 17:36
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19

超人氣

更多 >
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

「薩巴托水晶球」對美國大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百
還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞