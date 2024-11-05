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美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州

記者張文馨／華盛頓報導
賀錦麗4日全力衝刺賓州，與川普在此決戰。四年前賓州最後開出決勝票數，讓拜登擊敗川普。（美聯社）
賀錦麗4日全力衝刺賓州，與川普在此決戰。四年前賓州最後開出決勝票數，讓拜登擊敗川普。（美聯社）

美國總統大選5日登場，共和黨總統候選人川普4日連趕四場，橫跨北卡羅來納州、賓州和密西根州，賀錦麗穿梭賓州，選前之夜鎮守費城，雙方決戰賓州的氛圍，呼應了決定2020年大選勝負的正是賓州。 

無論是川普或賀錦麗當選，都將創下美國歷史。若川普勝出就會成為首位因重罪被起訴和定罪的總統；若賀錦麗獲勝，美國將出現史上首位女性總統。

賀訪艾倫鎮 強攻拉美裔

大選今天投票，已有超過7900萬選民已完成提早投票。美國以選舉人團選出總統的制度設計，使得候選人取得普選票多數還不夠，必須贏得過半選舉人團(270張)的選票，凸顯搖擺州之於選舉結果的重要性；因此外界高度關注賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑納州、喬治亞州、北卡羅來納州和內華達州的選情。

在賓州，賀錦麗訪艾倫鎮(Allentown)強攻拉美裔選民，雖然沒有直接點名川普和在川普造勢場合失言將波多黎各稱為漂浮垃圾島的喜劇演員辛奇利夫(Tony Hinchcliffe)，身為波多黎各與古巴後裔的饒舌歌手Fat Joe替賀錦麗拉票，呼籲拉美裔選民投出自己的驕傲。

川赴雷丁 拉攏女性選民

而川普在賓州雷丁(Reading)衝刺拉攏女性選民；他說，「若我們拿下賓州，我們就全贏了。」當川普這麼說時，他背後站著一群支持川普的女性支持者，並舉著上面寫著「女性支持川普」的粉色標語。

NPR報導，這場選舉可能是男女選民最為分裂的一次抉擇，多數女性支持賀錦麗，而男性相信川普。

賀錦麗承諾要當全民總統，她說，「選舉還沒結束⋯我們充滿動力⋯別搞錯了，我們會贏。」川普則告訴支持者「美國屬於你們而非他們」，呼籲選民出門投票。

逾7900萬人已提前投票

有線電視新聞網(CNN)報導，超過7900萬人已提前完成投票。2020年提前投票的選民數達1億人，當年投票率為66.8%，約1.5億人投下選票。

賀錦麗競選團隊主席狄倫(Jen O'Malley Dillon)4日在記者會預估，喬治亞州和北卡5日晚間就可以得知結果，除非雙方差距非常接近；接著在未來幾天，賓州、威斯康辛州、亞利桑納州、密西根州和內華達州等搖擺州的開票結果會陸續出爐。

密西根州務卿班森(Jocelyn Benson)預估，這次投票率應該很高，6日會產生選舉初步結果；目前已有320萬名密西根選民投票，占全體選民的44%。

喬治亞州州務卿拉芬斯佩格(Brad Raffensperger)表示，提前投票的選民眾多，預計投票結束後一小時能開出七成選票。

賀錦麗團隊表示，選舉結果要花幾天確認是正常現象，絕非選舉有問題；此外，他們預估，川普團隊挑戰選舉結果發動的法律攻勢不會成功。

川普的重返白宮之路，選民要在今天做出決定。川普4日連趕三個搖擺州，不放棄每一分鐘...
川普的重返白宮之路，選民要在今天做出決定。川普4日連趕三個搖擺州，不放棄每一分鐘。（路透）

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