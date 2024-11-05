美國大選前必看 2000年來這2人輸了普選票卻入主白宮

美國總統大選5日登場（台灣時間6日開票），民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。法新社

美國總統大選5日登場，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。美國採取特有的「選舉人團」制度選出總統，也就是普選得票數最多者，不一定是最終的勝者。

美國四年一度的總統大選，採用的是選舉人團（Electoral College）制度，這套制度源於1787年美國憲法。

也就是說，美國總統並非直選，美國大選民眾投票 只能決定各自州的勝者是誰。大選結束後，由各州選舉人組成選舉人團，選舉人通常按本州總統選舉結果投票。一個州誰得票率更多，這個州的「選舉人團」就會集體投票給該州勝者。

美國這種選舉方式被稱為「贏者全拿」，兩黨候選人誰獲得的「選舉人團」票數越多，就能當選美國總統。

這就存在一種可能，總統候選人普選票數雖然更多，但卻獲得的選舉人票更少，結果就輸了總統選舉。

這種情況，自美國21世紀以來就出現過2次，最近一次是2016年總統大選時，川普得票率是45.9%，希拉蕊得票率48%，川普雖然輸掉普選，但贏得304張選舉人票，而希拉蕊只獲得227張選舉人票，最終川普以選舉人票大幅領先的優勢，當選美國總統。

另一次是2000年時，前總統小布希（George W. Bush）取得關鍵的佛州25張選舉人票，以總計271對上民主黨候選人高爾（Al Gore）的266張選舉人票勝出，但所得選民票數比高爾少50萬張。

每個州都有數量不等的選舉人票。一個州的選舉人總數等於該州的聯邦參議員 人數加上該州聯邦眾議員 人數。其中參議員人數是固定為2人，眾議員人數則是由該州人口數量決定。

如此算來，美國50個州，每個州參議員2人，總計參議員人數為100人，加上435名眾議員，就是535張選舉人票。

另外，首都華府儘管國會沒有席次，但同樣有3張選舉人票。

因此，美國現在共有538張選舉人票，正副總統候選人必須從這538名選舉人中拿下過半的270張「選舉人票」，才能獲勝。

而此次美國選民除了選出總統外，還要決定國會命運，包括聯邦眾院（所有席位）和聯邦參院（1/3席位），也就是435位聯邦眾議員和34位聯邦參議員。目前參院是由民主黨掌控，但共和黨很可能以微弱優勢重掌參院。

此外還有11州的州長選舉，包括新罕布什爾州、北卡羅來納州、印第安納州和華盛頓州等；各州公投，議題因各州而異，其中墮胎權將成為約10州公投的首要議題；並選出各州地方官員，包括州議員、法官、市長、市議員、郡官員、警長等。

美國大選正式投票日為11月5日，但為了避免當天大量人潮造成選務困難，因此開放提早投票和不在籍投票，收到選票的選民可以在開放日後提早進行投票，而在外地的選民也可以以郵寄方式投票。

而由於美國幅員遼闊，各州時區不同，投票截止時間也不一，通常是結束後立刻清點票數，而新聞機構隨後就會陸續宣布各州獲勝者，但由於今年選情緊繃，預料要等到7大搖擺州陸續開完票後才能得知結果，當中以喬治亞州美東時間晚間7時截止投票、開始計票最早，一直到晚間10時內華達州才截止投票、開始計票，加上內華達州允許投票日當天才郵寄選票，由於截止收件日為9日，預估會拉長計票時間。

各州選舉人定於12月17日集會，依投票結果選出總統，而這個日期也成為各州必須完成計票的截止期限。選舉人投票後，新國會將在明年1月6日計票認證新總統人選，新總統將於1月20日正式就職。