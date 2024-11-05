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美國大選前必看 2000年來這2人輸了普選票卻入主白宮

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統大選5日登場（台灣時間6日開票），民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。法新社
美國總統大選5日登場（台灣時間6日開票），民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。法新社

美國總統大選5日登場，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。美國採取特有的「選舉人團」制度選出總統，也就是普選得票數最多者，不一定是最終的勝者。

美國四年一度的總統大選，採用的是選舉人團（Electoral College）制度，這套制度源於1787年美國憲法。

也就是說，美國總統並非直選，美國大選民眾投票只能決定各自州的勝者是誰。大選結束後，由各州選舉人組成選舉人團，選舉人通常按本州總統選舉結果投票。一個州誰得票率更多，這個州的「選舉人團」就會集體投票給該州勝者。

美國這種選舉方式被稱為「贏者全拿」，兩黨候選人誰獲得的「選舉人團」票數越多，就能當選美國總統。

這就存在一種可能，總統候選人普選票數雖然更多，但卻獲得的選舉人票更少，結果就輸了總統選舉。

這種情況，自美國21世紀以來就出現過2次，最近一次是2016年總統大選時，川普得票率是45.9%，希拉蕊得票率48%，川普雖然輸掉普選，但贏得304張選舉人票，而希拉蕊只獲得227張選舉人票，最終川普以選舉人票大幅領先的優勢，當選美國總統。

另一次是2000年時，前總統小布希（George W. Bush）取得關鍵的佛州25張選舉人票，以總計271對上民主黨候選人高爾（Al Gore）的266張選舉人票勝出，但所得選民票數比高爾少50萬張。

每個州都有數量不等的選舉人票。一個州的選舉人總數等於該州的聯邦參議員人數加上該州聯邦眾議員人數。其中參議員人數是固定為2人，眾議員人數則是由該州人口數量決定。

如此算來，美國50個州，每個州參議員2人，總計參議員人數為100人，加上435名眾議員，就是535張選舉人票。

另外，首都華府儘管國會沒有席次，但同樣有3張選舉人票。

因此，美國現在共有538張選舉人票，正副總統候選人必須從這538名選舉人中拿下過半的270張「選舉人票」，才能獲勝。

而此次美國選民除了選出總統外，還要決定國會命運，包括聯邦眾院（所有席位）和聯邦參院（1/3席位），也就是435位聯邦眾議員和34位聯邦參議員。目前參院是由民主黨掌控，但共和黨很可能以微弱優勢重掌參院。

此外還有11州的州長選舉，包括新罕布什爾州、北卡羅來納州、印第安納州和華盛頓州等；各州公投，議題因各州而異，其中墮胎權將成為約10州公投的首要議題；並選出各州地方官員，包括州議員、法官、市長、市議員、郡官員、警長等。

美國大選正式投票日為11月5日，但為了避免當天大量人潮造成選務困難，因此開放提早投票和不在籍投票，收到選票的選民可以在開放日後提早進行投票，而在外地的選民也可以以郵寄方式投票。

而由於美國幅員遼闊，各州時區不同，投票截止時間也不一，通常是結束後立刻清點票數，而新聞機構隨後就會陸續宣布各州獲勝者，但由於今年選情緊繃，預料要等到7大搖擺州陸續開完票後才能得知結果，當中以喬治亞州美東時間晚間7時截止投票、開始計票最早，一直到晚間10時內華達州才截止投票、開始計票，加上內華達州允許投票日當天才郵寄選票，由於截止收件日為9日，預估會拉長計票時間。

各州選舉人定於12月17日集會，依投票結果選出總統，而這個日期也成為各州必須完成計票的截止期限。選舉人投票後，新國會將在明年1月6日計票認證新總統人選，新總統將於1月20日正式就職。

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