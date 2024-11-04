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川普美國大選造勢又影射林郁婷男變女 提議賀錦麗對決泰森

編譯盧思綸／即時報導
前總統川普4日在賓州雷丁造勢。（路透）
前總統川普4日在賓州雷丁造勢。（路透）

前總統川普在美國總統大選投票日前夕前進最關鍵搖擺州賓州造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，影射台灣拳擊金牌林郁婷與阿爾及利亞拳后是「男變女」與義大利選手對打，還說應該把賀錦麗送上擂台和拳王泰森對決，「一定會很有趣」。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普4日在賓州雷丁（Reading）造勢，雖然沒有指名道姓，但是錯誤描述今年巴黎奧運拳擊賽事的兩名選手，「你們看過那兩個拳手嗎？他們原本是男人，變性成女人」。

CNN指出，川普口中的兩名拳手正是奧運被捲入台灣與阿爾及利亞奧運金牌林郁婷與克莉芙（Imane Khelif）。

「這兩人參加女子拳擊賽，」川普說，「他們分別和非常好的年輕義大利女生對打，然後，碰，她被一記左直拳打個正著」。CNN提出，川普描述的是克莉芙在16強賽46秒擊退義大利對手卡利妮（Angela Carini）晉級8強。

接著川普先是說他們可以跟拳王泰森對打，然後說，「你能想像泰森—」，他說，「把泰森和賀錦麗一起放上擂台，一定會很有趣」。

事實上，泰森有過暴力襲擊女性的前科，他在1990年代初期被控性侵並入獄服刑，泰森前妻也指控他家暴。川普則長期支持泰森，說他不應該因性侵入獄。

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