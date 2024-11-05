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美國總統大選第一張選票開出 賀錦麗、川普3：3平手

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

Q&A：選舉人團制度是什麼？何時投票？

編譯俞仲慈／綜合報導
美國總統大選採選舉人團制，各州普選票數轉化為選舉人票，圖為2020年亞利桑納州的選舉人團選票。(美聯社)
美國總統大選採選舉人團制，各州普選票數轉化為選舉人票，圖為2020年亞利桑納州的選舉人團選票。(美聯社)

美國總統大選雖然採取普選制，但不是普選票數決定勝負，而是根據「選舉人團」(Electoral College)選舉人票決定大選結果。

「選舉人團」制度

美國為聯邦制國家，採用「選舉人團」制度以間接投票方式，保障各州權益；各州公民選出該州「選舉人」(electors)，再由選舉人代表該州投票，因此選民直接投票給總統與副總統候選人，但實際上是投票給選舉人，全國共計538張選舉人票，獲得270張選票即可當選總統。

各州選舉人票數不同

各州選舉人與國會參、眾兩院議員人數相同，每州有兩位聯邦參議員，但眾院席位則依人口而有不同。

加州人口最多，有54名選舉人，人口最少的六個州與哥倫比亞特區僅各有三張選舉人票；而且絕大多數州採取「贏者全拿」(winner-take-all)計票方式，因此各州普選票無論大幅領先或是一票之差勝選，結果相同。

因此今年可能翻盤的搖擺州：亞利桑納、喬治亞、密西根、北卡羅來納、內華達、賓州與威斯康辛，成兵家必爭之地。

普選票數落後 但最終勝選

2000年共和黨總統候選人小布希(George W. Bush)與2016年首次參選的川普雖然普選票數不如對手，但還是順利入主白宮，暴露選舉人團的設計瑕疵，不過支持者認為，間接選舉會迫使候選人深入各州偏鄉競選，而非鎖定人口眾多的都會區造勢。

選舉人團何時投票？

選舉人團訂於12月17日正式投票並將結果送交國會，獲得270張或以上的候選人勝選，並訂於翌年1月6日送交國會統計，以便總統當選人於1月20日宣誓就職。

選舉人跑票

一般而言，選舉人投票只是一種形式，不過2016年發生七名選舉人跑票，其中三人投給前國務卿鮑爾(Colin Powell)，因此全國33州與哥倫比亞特區立法規定，凡選舉人跑票將面臨刑事罰則。

選舉人票平手

若「選舉人團」出現269比269平手情況，根據憲法第12修正案，將交由各州眾議員1月6日投票，目前共和黨控制26州眾議會、民主黨則控制22州眾議會。

修改選舉人團制度

為避免選舉人團制度造成的選舉僵局，國會2022年通過「選舉人團計票改革法」(Electoral Count Reform Act，ECRA)，更新計票程序並提高對計票提出異議的門檻，要求各州在選後36天內完成重新計票與消弭爭議。

資料來源：國會官網 製表：世界日報
資料來源：國會官網 製表：世界日報

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