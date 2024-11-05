WSJ：最後一哩路 賀錦麗、川普忙著克服各自弱點

走到選前最後一哩路，民主黨總統候選人賀錦麗（右）與共和黨總統候選人川普（左）都忙著克服各自弱點，在搖擺州爭取勝利。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)4日報導，美國總統大選走到選前最後一哩路，民主黨 總統候選人賀錦麗 與共和黨總統候選人川普 都忙著克服各自弱點，在搖擺州爭取勝利；兩人都面對美國史上罕見的選舉硬仗，不管誰脫穎而出，都是排除萬難的險中求勝。

報導分析，賀錦麗的難題是現今國家走向不斷遭到批評，很少現任政府的總統候選人能在如此艱困選情底下勝出；川普的包袱則是居高不下的厭惡感以及早已定型的民意刻板印象。

民主黨選舉策略專家、前總統柯林頓任內白宮首席政治顧問索斯尼克(Doug Sosnik)說：「簡而言之，若是典型的共和黨候選人，現在已經有支持度領先10%篤定當選態勢了。」他指出：「同樣的，如果民主黨候選人非常受歡迎，應該可以輕鬆打敗像川普一樣的對手，因為絕大多數民眾從來不曾支持他，也不希望他回鍋再做四年。然而，我們面對的現況卻非如此。」

民調顯示，11月5日選舉投票日前夕，兩位候選人在七大決戰州支持度旗鼓相當，差距在統計誤差範圍之內。

報導指出，賀錦麗競選團隊認為，賀錦麗提出降低物價的經濟政策，努力克服選民疑慮，共和黨陣營則對川普信心十足，但川普選前最後時刻的結辯訊息(closing message)卻出現暴力言詞，例如3日在賓州造勢活動上說「不介意有人朝假新聞媒體開槍」，這些發言剛好凸顯川普的最大弱點。

根據華爾街日報10月底全國民調，較多選民認為賀錦麗具備擔任總統的適當脾氣與心理素質，被問到哪位候選人「不穩定」(unstable)時，回答川普的選民比回答賀錦麗者多了13%。

民主黨籍密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)說，川普在選前倒數幾周擴大主打「牢騷政治」(grievance politics)，「我不確定對獨立選民是否在乎這些話題」。

川普競選團隊高級顧問布萊爾(James Blair)表示，選民喜愛度(favorability)在這次選舉並沒有獲得正確計算，民眾對於2024年大選比較關心施政滿意度的成績。布萊爾說，從喜愛度來看，兩位候選人民調支持度不相上下，但川普施政滿意度顯然略勝一籌。

布萊爾說，在可以被說服的選民當中，賀錦麗的施政滿意度非常接近拜登總統充滿負評的低迷表現，遠遠不及川普。