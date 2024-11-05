WSJ：最後一哩路 賀錦麗、川普忙著克服各自弱點
華爾街日報(WSJ)4日報導，美國總統大選走到選前最後一哩路，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普都忙著克服各自弱點，在搖擺州爭取勝利；兩人都面對美國史上罕見的選舉硬仗，不管誰脫穎而出，都是排除萬難的險中求勝。
報導分析，賀錦麗的難題是現今國家走向不斷遭到批評，很少現任政府的總統候選人能在如此艱困選情底下勝出；川普的包袱則是居高不下的厭惡感以及早已定型的民意刻板印象。
民主黨選舉策略專家、前總統柯林頓任內白宮首席政治顧問索斯尼克(Doug Sosnik)說：「簡而言之，若是典型的共和黨候選人，現在已經有支持度領先10%篤定當選態勢了。」他指出：「同樣的，如果民主黨候選人非常受歡迎，應該可以輕鬆打敗像川普一樣的對手，因為絕大多數民眾從來不曾支持他，也不希望他回鍋再做四年。然而，我們面對的現況卻非如此。」
民調顯示，11月5日選舉投票日前夕，兩位候選人在七大決戰州支持度旗鼓相當，差距在統計誤差範圍之內。
報導指出，賀錦麗競選團隊認為，賀錦麗提出降低物價的經濟政策，努力克服選民疑慮，共和黨陣營則對川普信心十足，但川普選前最後時刻的結辯訊息(closing message)卻出現暴力言詞，例如3日在賓州造勢活動上說「不介意有人朝假新聞媒體開槍」，這些發言剛好凸顯川普的最大弱點。
根據華爾街日報10月底全國民調，較多選民認為賀錦麗具備擔任總統的適當脾氣與心理素質，被問到哪位候選人「不穩定」(unstable)時，回答川普的選民比回答賀錦麗者多了13%。
民主黨籍密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)說，川普在選前倒數幾周擴大主打「牢騷政治」(grievance politics)，「我不確定對獨立選民是否在乎這些話題」。
川普競選團隊高級顧問布萊爾(James Blair)表示，選民喜愛度(favorability)在這次選舉並沒有獲得正確計算，民眾對於2024年大選比較關心施政滿意度的成績。布萊爾說，從喜愛度來看，兩位候選人民調支持度不相上下，但川普施政滿意度顯然略勝一籌。
布萊爾說，在可以被說服的選民當中，賀錦麗的施政滿意度非常接近拜登總統充滿負評的低迷表現，遠遠不及川普。
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