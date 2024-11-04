商家木板封窗防美國大選暴動 10%選民怕內戰爆發

憂心投票當日或選後可能發生騷亂的美國人開始超前部署。圖為亞利桑那州鳳凰城一名警察在提早投票所維持秩序。(歐新社)

美國總統大選5日凌晨6時開始投票 ，兩黨候選人民調持續僵持，憂心投票當日或選後可能發生騷亂的美國人紛紛超前部署。首都華盛頓特區商家用木板封住窗戶，白宮、國會大廈與賀錦麗 官邸等重要建築周圍也緊急設置安全圍欄，加上2021年1月6日發生國會暴動事件，民主黨 議員直言，如果賀錦麗當選，可能發生「流血事件」。

每日郵報報導，事實上全美各地已經有不少投票所發生鬥毆，而選務人員也做好應對槍枝襲擊的準備，投票日前夕傳出一系列針對政治辦公室和其他敏感地點的炸彈威脅。

政治新聞網Axios報導，賀錦麗預計在母校霍華德大學舉行選舉之夜活動，校區周圍街道也將實施封鎖。特勤局也證實，國會大廈的維安在新總統明年1月6日宣誓就職之前已經加強。

華盛頓特區連結白宮與國會大廈的賓州大道（Pennsylvania Avenue）與財政部州為沿線幾家商家，工人正在窗戶上加裝木板，有些則在窗戶和入口加固，以防發生搶劫或騷亂。當地市府警告，投票結束幾天甚至幾周將出現「不穩定、不可預測的環境」，因為預計選舉日無法宣布明顯勝選的一方。

Downtown DC businesses beginning to board up in preparation for possibly of peaceful election season protests leading to violence.



The very latest @7NewsDC at 4 and 5pm. pic.twitter.com/i1Ap0mIF6K — Jay Korff (@Jay7News) 2024年10月31日

Businesses in DC were boarding up windows and glass doors yesterday in anticipating of possible left-wing election rioting. pic.twitter.com/koxqIaV8am — National Conservative (@NatCon2022) 2024年11月1日

每日郵報引述一項JL Partners調查指出，超過25%選民認為無論賀錦麗或川普獲勝都會發生騷亂，甚至有10%的人擔心發生內戰；約有22%認為民主黨勝選將導致國會暴動事件重演，21%表示，選舉地點或民主黨官員將成為被攻擊的直接目標。

田納西州民主黨眾議員科恩（Steve Cohen）10月31日表示，如果賀錦麗打敗川普「可能會發生流血事件」，且稱共和黨支持者恐怕不會接受敗選。

Axios指出，華盛頓州、奧勒岡州與內華達州先前發生投票箱被毀壞，已經下令全州國民兵待命；愛荷華州國民兵成員提供24小時威脅監控；新墨西哥州桑多瓦爾縣（Sandoval County）已下令特種部隊待命；科羅拉多州啟動全州的國民兵網路小組，康乃狄克州出動網路單位開始市政安全審查。