馬斯克百萬抽獎得主有挑過 賓州法官判可繼續

馬斯克無疑是本次大選兩組候選人之外的第三點焦點，賓州法院4日判決他的百萬獎金活動可直到選舉日，話題延續到選戰最後一天。（美聯社）

賓州 費郡民事訴訟法院(Philadelphia County Court of Common Pleas)法官弗格列塔(Angelo Foglietta)5日裁定，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)「美國政治行動委員會」(America PAC)為美國總統大選決戰州選民推出的每日贈送100萬元獎金抽獎活動得以繼續進行。

馬斯克10月19日在共和黨總統候選人川普的賓州哈里斯堡(Harrisburg)造勢活動上宣布，從當天起到選舉日，「美國政治行動委員會」每天將提供百萬獎賞給隨機選中參加支持言論自由、攜槍權利連署的決戰州選民」。民主黨籍費城 區域檢察官克拉斯納(Larry Krasner)以「非法抽獎手段企圖影響選民」觸犯賓州選舉法規為由，10月28日提告並要求暫停活動。馬斯克辯護律師團向法院表示，百萬獎賞得主其實不是隨機選出，而是付酬勞給活動代言人。

弗格列塔採納馬斯克律師團辯詞，但對裁決結果並未提供詳細說明。

馬斯克辯護律師葛柏爾(Chris Gober)表示，截至11月5日選舉日為止，最後兩位收到百萬獎金的得主為4日在亞利桑納州選出的得主以及5日在密西根州選出的得主。

葛柏爾4日發表聲明說：「百萬獎金得主不是隨機抽中的，我們完全知道今、明兩天要宣布的得獎者是誰。」

「美國政治行動委員會」主任兼財務長楊格(Chris Young)在法院作證指出，獎金得主都經過背景調查，「以便了解他們的個性，確保他們是跟我們價值理念相同的人」。

馬斯克團隊的辯解，令外界如霧裡看花，但肯定的是，已成功引導了民眾關注焦點。馬斯克律師團向法院表示，抽獎活動是「重要政治言論」，讓參加者參與幫美國憲法背書的連署。律師團表示，克拉斯納想要援引賓州州法擋下獎賞活動是無意義的假設，因為直到活動於5日結束之前，並沒有出現來自賓州的獎金得主。

楊格作證時坦承，拿到百萬獎金的得獎民眾都簽下保密協議(nondisclosure agreement)，不能透露究竟如何拿到獎金的真相。