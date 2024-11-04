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前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

美國選舉焦慮瀰漫 社會對立加劇近7成民眾壓力大

中央社維吉尼亞州瑞斯頓4日綜合外電報導
維吉尼亞州是最先舉辦提前投票的州，圖為阿靈頓市選民。（中央社）
維吉尼亞州是最先舉辦提前投票的州，圖為阿靈頓市選民。（中央社）

美國總統大選明天就要登場，這次選舉競爭激烈令人壓力大，維吉尼亞州一間瑜伽教室可見數十人閉眼躺在地上，聽著銅鑼敲擊聲響，試著在選前尋求一絲平靜。

法新社報導，美國政壇紛紛擾擾多年，逐鹿白宮的川普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）無不升高施壓，敦促選民保衛國家免於災難性毀滅一途。

這次大選讓許多美國人若非筋疲力盡，就是怒火中燒，或至少希望一切趕快落幕。

在維州瑞斯頓（Reston），一堂用來因應選舉壓力的瑜伽冥想課程結束後，55歲民眾史蒂文斯（Cheryl Stevens）說：「我感覺自己失去對事情的控制，是這樣非常基本層面的壓力。」

她問道：「萬一我們又得從頭再來怎麼辦？」她言下之意是指川普可能重新執政。

支持賀錦麗的她說，選前壓力導致她有些晚上只睡4小時，身心處在高度警覺狀態。

本屆總統大選中，一邊是被控試圖推翻2020年大選結果的前總統川普，另一邊是力拼成為美國第一位女性總統的副總統賀錦麗。

雙方激烈對立導致美國社會出現夫妻失和、朋友反目、親戚鬧翻等現象，同時又掀起對國家走向的極度憂慮感。

美國心理協會（American Psychological Association, APA）網站寫道：「美國民眾因政治感受到的壓力日益增加。」

「這是一個混亂紛擾的選舉季，除了暗殺未遂，還有臨陣換將、辯論大戲和一堆司法戰。」

美國心理協會10月公布的民調顯示，69%美國成年人說這場總統選舉是一大壓力源。

這個數字高出2020年的68%，當時美國不僅處於川普動盪的第一次總統任期尾聲，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正在肆虐，爭取社會正義的抗議活動也鬧得沸沸揚揚。

今年的數字更遠高於2016年的52%，當時美國政壇剛踏入川普時代。

隨著投票日逼近，網路上有大量關於管理選舉壓力訣竅的文章，所列建議包括吐納練習、睡前應盡力避免瀏覽社群媒體等。

教導選舉壓力管理的哈伯德（Reggie Hubbard）敦促班上約45名學員照顧好自己，他建議：「無論喜歡與否，我們都在同一條船上，何不試著讓自己接納這一切呢？」

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