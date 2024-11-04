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美國沒有「選舉冷靜期」候選人可爭取選票直到投票結束

編譯馮克芸／即時報導
美國法令並無「選舉冷靜期」規定，候選人可爭取選票直到投票結束。圖為共和黨總統候選人川普的支持者3日在佛州西棕櫚灘市參加遊行。(歐新社)
美國法令並無「選舉冷靜期」規定，候選人可爭取選票直到投票結束。圖為共和黨總統候選人川普的支持者3日在佛州西棕櫚灘市參加遊行。(歐新社)

本屆美國總統大選勢均力敵，對兩黨候選人川普及賀錦麗而言，在競選最後階段爭取選民可能變得非常重要。兩陣營究竟可以拚到什麼時候？新聞網站Axios報導，全球許多國家都有「選舉冷靜期」規定，即在投票前特定時段停止所有競選活動，但美國並無這類限制，換句話說，美國候選人可一直拉票到投票結束。

非營利組織「國際選舉制度基金會」高級全球顧問達爾諾夫（Staffan Darnolf）指出，2023-2024全球舉行過選舉的119個國家或地區中，有79個國家或地區設置「選舉冷靜期」，其中包括了台灣。台灣規定投票前10天起，不得發布民調，候選人在投票日當天不得公開從事競選活動。

美國並無這類限制。美國最高法院1992年裁定，當局可在投票所周圍的小範圍內，限制投票日的競選活動，但任何大範圍的言論禁令都違憲。全美有21州，針對民眾進入投票所時的服飾加以限制，例如不可穿戴有候選人圖像的帽子或T恤。

美國 PBS News/NPR/Marist的民調顯示，今年美國總統大選中，約20%的受訪者在選前一個月還未決定要投給哪個候選人；其中15%說已知道要投誰但還可能改變心意，5%說完全沒拿定主意。當民調顯示選情高度緊繃之際，這20%的「晚決定者」，就會大大影響選舉結果。

美國「國家」雜誌的華府分社主管李曼（Chris Lehmann）上周撰文批評，在距離投票日僅剩幾天的時間，美國媒體上充斥著素質參差不齊的各種民調，讓人錯亂，也扭曲了民主制度。

李曼提議美國效法台灣、南韓及多數歐洲國家，在總統大選投票前的若干時日，規定禁止發布民調，以便選民稍稍控制自己的衝動，省思手中選票的價值。

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