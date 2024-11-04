誰挺誰？阿諾、泰勒絲…大半娛圈支持賀 馬斯克、吉勃遜…富豪硬漢多挺川

珍妮佛洛佩茲(左)親自出席賀錦麗的造勢場合。（路透）

美國總統大選廝殺激烈，雙方陣營也各有名人加持。但相較為賀錦麗 背書的名人星光熠熠，為川普 背書的明星較少，且多屬性格男星，如梅爾吉勃遜（Mel Gibson）和丹尼斯奎德（Dennis Quaid）。

性格男星梅爾吉勃遜表態支持川普。（美聯社）

好萊塢傳統上較支持民主黨，除了早已表態的影星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、喬治克隆尼（George Clooney）外、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Anniston）、歐普拉（Oprah Winfrey）、安海瑟薇（Anne Hathaway）也紛紛表態支持賀錦麗，最近跳出來的還有阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、哈里遜福特（Harrison Ford）、小羅勃道尼（Robert Downey Jr.）。

阿諾史瓦辛格表態支持賀錦麗。（路透）

特別的是，在喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）指波多黎各是漂浮的垃圾島後，得罪一票波多黎各裔演員，如珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）即出面挺賀。

歌手泰勒絲表態挺賀錦麗。（美聯社）

歌手碧昂絲25日在德州休士頓為賀錦麗站台。(路透)

當然，歌手大咖泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲 （Beyoncé）、阿姆（Eminem）、女神卡卡（Lady Gaga）、瑪丹娜（Madonna）、布魯斯史賓斯汀（Bruce Springsteen）、怪奇比莉（Billie Eilish）等，也都表態挺賀，碧昂絲更親自出席賀錦麗的造勢場合，並將「自由」一曲送給賀錦麗競選陣營，兩人激動相擁。

至於運動界，最近表態支持賀錦麗的是籃球巨星詹姆斯（LeBron James）。

川普陣營雖然沒有賀錦麗陣營的星光閃閃，但也有性格巨星梅爾吉伯遜、丹尼斯奎德、強沃特（Jon Voight）的加持，陽剛味十足。音樂界則有搖滾小子（Kid Rock）、歌手傑森阿爾丁（Jason Aldine）、電視製作人凱爾西格拉默（Kelsey Grammer）、喜劇演員史耐德（Rob Schneider）等人支持川普。

丹尼斯奎德表態挺川普，圖為他出席造勢活動。（路透）

川普也獲摔角選手霍根（Hulk Hogan）、網紅傑克保羅（Jake Paul）支持。

企業界則屬世界首富馬斯克最（Elon Musk）積極，對川普出錢出力，還獻上他首度為選舉站台，在川普場子上又蹦又跳。

世界首富馬斯克（右）最對川普出錢出力，還獻上他首度為選舉站台。（路透）

至於先前傳出比爾蓋茲（Bill Gates）私下捐款給賀錦麗，比爾蓋茲低調澄清。股神巴菲特（Warren Buffett）則選擇不表態，最近更是出脫手中股票變現，被視為對市場動盪的提前布局。

本次大選也牽涉媒體，紐約時報和英國經濟學人都支持賀錦麗，紐約郵報支持川普。由貝佐斯（Jeff Bezos）買下的華盛頓郵報今年選擇不為候選人背書，聲明未來也不再支持特定候選人，引發軒然大波，編輯部多人辭職，25萬戶訂戶退訂，被視為貝佐斯為他龐大的亞馬遜和藍源太空帝國避險。