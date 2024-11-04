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大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

「2020不該離開白宮」選前最後周日 川普賓州續宣揚陰謀論

記者顏伶如／綜合報導
川普周日在賓州蘭卡斯特造勢，為防再有人行刺，講台上安裝防彈玻璃。(歐新社)
川普周日在賓州蘭卡斯特造勢，為防再有人行刺，講台上安裝防彈玻璃。(歐新社)

美國總統大選前最後一個周日，共和黨總統候選人川普3日在賓州造勢活動上持續宣揚選舉陰謀論，聲稱「2020年不該離開白宮」。

5日(星期二)就是投票日，川普3日在賓州蘭卡斯特(Lancaster)造勢活動的演說裡多次質疑選舉公正，並且抱怨四年前敗選之後企圖推翻選舉結果卻遭到起訴。他說，現在的美國領導人及美國媒體都「非常無能」(grossly incompetent)，一度向台下觀眾提到對媒體記者使用暴力。

川普說，自從今年7月在賓州巴特勒(Butler)造勢活動上遭槍手行刺之後，如今造勢場合舞台前方都架設防彈玻璃，但維安還是有漏洞。他舉例說：「我看到這邊就有一塊玻璃。但我們這邊只有假新聞，對我而言，如果有人開槍打破玻璃擊中假新聞媒體，我並不會太在意的。」

美聯社報導，這是川普過去幾天第二度談到敵對對象時提及用槍射人。前共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)長期批評川普，川普日前提到錢尼時說，即使有著「九枝槍管朝她開槍」，她也不願支持海外戰爭。

川普3日持續對選舉發表不實言論，指稱唯一輸給民主黨總統候選人賀錦麗的可能就是被作票所害。不過，選前多項民調顯示，賀錦麗與川普支持度不分上下。

包括前任白宮資深顧問班農(Steve Bannon，前譯巴農)在內的川普盟友，已經紛紛建議川普，即使開票結果情勢尚未明朗，5日照樣可以提早一步自行宣布當選。四年前，川普便是自行宣布勝利，後來引發一連串選舉結果糾紛，終究在2021年1月6日發生國會暴動事件。

美聯社分析，川普競選團隊今年絕大多數時間運作有條有理，把重點放在幕僚認為有助於川普勝選的議題與選民，然而競選團隊的紀律最近似乎逐漸崩解。例如川普日前拿已故高球傳奇阿諾帕瑪(Arnold Palmer)生殖器開玩笑、想爭取婦女票卻做出性別歧視發言。

川普周日在賓州造勢，指著台下的選民，要他們記得投票。(路透)
川普周日在賓州造勢，指著台下的選民，要他們記得投票。(路透)

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