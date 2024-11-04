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大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

川普告訴ABC華府特派自己「大幅領先」 估投票日可知結果

編譯俞仲慈／綜合報導
川普接受ABC節目電話訪問，聲稱自己大幅領先，樂觀預測在投票當天就可分出勝負。(取自ABC新聞)
川普接受ABC節目電話訪問，聲稱自己大幅領先，樂觀預測在投票當天就可分出勝負。(取自ABC新聞)

美國總統大選倒數，前總統川普接受美國廣播公司(ABC)華府特派員的訪問時，強調自己「大幅領先」，並樂觀預估投票日當晚即可得知當選人。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普3日上午接受ABC華府特派員卡爾(Jonathan Karl)的電話訪問，強調已取得「大幅領先」(a substantial lead)並預測白宮新主人可在投票日當晚就揭曉。

川普引述總部位於巴西的民調公司AtlasIntel的資料指出，目前七個搖擺州民調，川普皆處於領先地位並宣稱是2020大選「最精確」的民調機構。

不過當卡爾詢問川普是否有敗選準備時，川普回答：「嗯，你也知道，我認為也有可能會輸、會敗選，所以我的意思是凡事都有可能，不是嗎？」

不過川普仍信心十足重申：「我認為我有相當大的領先優勢，不過你可能會覺得沒錯，但你也可能會輸，任何最壞情況都會發生，你知道，什麼事都可能，讓我們拭目以待。」

由於選戰進入最後階段，川普集中火力在密西根、威斯康辛、北卡羅來納與維吉尼亞等關鍵州拉票，並在百忙中抽空接受電話訪問。

川普強調：「我認為過去從未沒有人完成我這般的緊湊行程，重點在於我們的聲音能否擴散下去。」並補充道：「從來沒有人做過我做過的事，全靠大型集會與支持者熱情捧場。」

另外針對卡爾先前報導指稱，川普競選演說內容經常從一個議題跳到另一個題，並不符合競選顧問期望。

川普對此提出異議，強調只是利用「編排」(the weave)技巧來強化演說：「看吧，這種編排式演說曾讓我當選總統。」並自詡強調：「編排是件好事，其他人都辦不到，很少人能夠辦到。」

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