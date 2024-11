賀錦麗選前驚喜客串「周六夜現場」 本色出演大玩諧音梗

美國總統大選進入3天倒數,賀錦麗 除了在關鍵搖擺州進鑼密鼓造勢,2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)本色出演,飾演演員瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)「賀錦麗」一角的鏡中人。

Kamala Harris talks to Kamala Harris!

And it’s one of the funniest sketches I’ve ever seen on Saturday Night Live!#SNL #KamalaHarris

