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賀錦麗選前驚喜客串「周六夜現場」 本色出演大玩諧音梗

編譯盧思綸、徐薏茹／綜合報導
美國副總統賀錦麗(右)2日驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」本色出演，擔任演員魯道夫(左)飾演賀錦麗一角的鏡中人。(美聯社)
美國副總統賀錦麗(右)2日驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」本色出演，擔任演員魯道夫(左)飾演賀錦麗一角的鏡中人。(美聯社)

美國總統大選進入3天倒數，賀錦麗除了在關鍵搖擺州進鑼密鼓造勢，2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live)本色出演，飾演演員瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)「賀錦麗」一角的鏡中人。

美聯社報導，賀錦麗2日晚間抵達紐約，在周六夜現場的冷開場中本色出演。

與賀錦麗神似的瑪雅魯道夫，扮演賀錦麗準備發表演講前，坐在鏡子前對自己信心喊話，而鏡頭照過去，對面正是賀錦麗本人，現場瞬間暴動，觀眾發出熱烈掌聲加歡呼。兩人穿著賀錦麗招牌造型，黑色西裝與戴著珍珠項鍊。

「賀錦麗，很高興見到妳，」賀錦麗笑著對著魯道夫說，「我來提醒妳，妳做得到」。接著兩人用賀錦麗的名字大玩諧音哏，異口同聲說，選民希望這場政壇的「大戲」( drama-la)落幕，並呼籲「保持冷靜、繼續前進」(Keep Calm-ala and carry on-ala)。

魯道夫模仿賀錦麗笑聲時，賀錦麗問「我不是真的那樣笑吧？」魯道夫則搞笑回答，「有一點」。

這是賀錦麗第一次在這個節目亮相，過去幾十年來，節目也曾邀請其他總統候選人，包含歐巴馬、喜萊莉．柯林頓和川普，但如此接近投票日前實屬罕見。

路透報導，賀錦麗完成開場客串後便離開，準備搭機前往密西根州底特律前，在停機坪告訴記者，這次經驗「很有趣」。

3日在戰場州密西根，現場記者詢問賀錦麗對於加州一關鍵投票措施的立場，該措施將推翻近幾年通過的刑事司法改革，賀錦麗並未回答該問題；此外，她證實已經在選舉日前兩日填寫郵寄選票並寄往加州。

她未對這一備受矚目的措施公開表明立場，可能會招致川普的批評，指責她在犯罪問題上態度軟弱，也可能受到部分左傾選民的批評，他們可能希望賀錦麗公開強烈反對他們認為過於嚴厲的打擊犯罪措施。

該措施如果通過，將使入店行竊(shoplifting)慣犯面臨重罪，並加重某些毒品犯罪的刑罰，包括涉及合成鴉片類藥物芬太尼(fentanyl)的案件；該措施還將賦予法官權力，命令背有多個毒品罪的罪犯接受治療。

賀錦麗(右)與魯道夫(左)在節目中大玩諧音哏，呼籲選民保持冷靜、繼續前進。(美聯...
賀錦麗(右)與魯道夫(左)在節目中大玩諧音哏，呼籲選民保持冷靜、繼續前進。(美聯社)

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