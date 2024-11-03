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川普口無遮攔再升級 罵賀錦麗「屎一樣的副總統」

編譯潘勛／即時報導
共和黨總統候選人川普。(路透)
共和黨總統候選人川普。(路透)

共和黨總統候選人川普19日晚在賓州拉卓布(Ladrobe)造勢會上，形容民主黨總統候選人賀錦麗為「屎一樣的副總統」，為自己更廣的論述、說賀錦麗太過自由派添加重點，此外川普也加強攻擊力道，罵人之粗鄙前所未有。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普在賓州威斯特摩蘭郡阿諾帕瑪區域機場(Arnold Palmer Regional Airport)的場子上對群眾說，聯邦參議員桑德斯是激進左派，而賀錦麗這個人呢，更加左派；因此大家有必要對賀錦麗說，「我們受夠了，再也受不了了，無法忍受妳，妳是屎一樣的副總統」。

面對喝彩聲，川普再拿自己過去電視秀「誰是接班人」(The Apprentice)的聳動詞句加油添醋，他說，「賀錦麗，妳被開除了，快滾去地獄吧。」

川普對群眾說，髒話有助於他把自己論述的重點說出來，但愈來愈尖銳的攻擊，也凸顯選舉進入最後幾周，選情緊繃，他忍不住升高人身攻擊的誘惑。川普慣常攻擊賀錦麗的智商，說她是「不是聰明人」、「智商低」。16日他在賓州斯克蘭頓(Scranton)造勢上，川普稱賀錦麗是「駭人的人」，他不想對她仁慈。

19日在亞特蘭大競選的賀錦麗則嘲諷川普公開發言時茫無方向，川普往往脫稿，喃喃不休，一般講他的一生，一個念頭都說不清楚；川普還說這是迂迴講話，但她認為在場的人都感覺他在講廢話。

賀錦麗更早在底特律造勢時，更加強調她認為川普已不適任總統的觀點；她說，川普「變得愈來愈不穩定、控制不住。全體國人都瞧見了，即時目睹。美國人理當有一個更好的總統，而不要一個似乎不穩定的」。

川普在機場演講約90分鐘，前10分鐘竟然都在談以其為名的高球選手阿諾帕瑪故事，他甚至一度提到帕瑪有異常巨大的生殖器，「他既強又韌，雖然我不想講，但他與其他職業球手一起淋浴時，其他人出來時都說，『天啊，真不可思議』。」

賀陣營立即拿這件事來作文章，發聲明挖苦川普焦點「放在本次選舉選民最重要的事務：那位已過世高爾夫球員的…生理解剖」。

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