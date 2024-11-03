綽號取不完 川普各州取名一覽 「屎坑、污穢地獄」全都來

美國共和黨總統候選人川普。(路透)

隨著美國總統大選投票日愈來愈近，共和黨候選人川普 也放飛自我，將亂取政敵和批評者綽號的偏好，延伸到美國的城市和州，開始「戰地方」，而民主黨票倉「藍州」和共和黨票倉「紅州」則不出意料獲得截然不同的評價。

紐約時報報導，川普經常批評非法移民 ，他在這次大選形容美國是「垃圾桶」，專收其他國家不想要的人，還詆毀擁有大量移民人口的城市「正在腐爛，確實是汙血坑」。

川普對傳統共和黨票倉「紅州」的描述多半美好，比如愛達荷、愛阿華、印第安納等州「鮮為人知，因為它們太好且治理完善」，並生動讚揚蒙大拿州是「上帝創造的最美地方之一」、阿拉斯加是「令人難以置信的地方」。

其他諸如懷俄明、北達科他、德州、俄亥俄州 等，也都被川普形容為「美麗」或「絕佳」。

反觀一般被視為民主黨票倉的城市，比如芝加哥「比阿富汗危險」、亞特蘭大是「殺戮場」、華盛頓特區是「老鼠出沒、塗鴉猖獗的屎坑」、波特蘭是「被燒毀的城市廢墟」、舊金山是「被摧毀的城市」。

川普也對許多美國城市發表嚴厲的負面言論，將加州多個城市列入「戰區和黑幫」名單，東北部、中西部和南部城市也曾受到他的侮辱，被他稱為「污穢、地獄」。

部分地區在川普眼裡則是曾經美麗但正在衰落的地方，例如被他形容移民在吃寵物的俄亥俄州春田市、科羅拉多州奧羅拉，還有底特律和紐約市。

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