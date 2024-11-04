美國總統大選 一次看懂投票日當晚計票

CNN指出，觀察投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)

有線電視新聞頻道(CNN)預估美國總統大選在周二投票 日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。

最早結束投票的六個州，包括擁有16張選舉人票的決戰州喬治亞州。目前尚不清楚何時會有足夠的數據，來預測這六州的勝出候選人。

印地安納州和肯塔基州部分地區，投票在下午6點就結束；但就算是一些較穩定紅州或藍州，預測投票結果也會需要一些時間。佛州多數投票站投票在晚上7點截止，但鍋柄地帶(Panhandle)投票站則是在晚上8點才結束。全範圍性的投票結果預測，只會在所有投票站都結束後才會進行。

喬治亞州務卿表示，因為提前投票和預先處理好的郵寄投票，最快可在晚上8點以前開完70%的票。

以下是CNN的預估：

美東時間晚上7點

• 28張選舉人票傾向川普 ：印第安納州、肯塔基州和南卡羅來納州

• 16張選舉人票傾向賀錦麗 ：維吉尼亞州和佛蒙特州

• 16張票未定：喬治亞州

美東時間晚上7:30

決戰州北卡羅來納州以及兩個紅州完成投票。

• 21張選舉人票傾向川普：俄亥俄州和西維吉尼亞州

• 16張未定：北卡羅來納

截止於美東時間晚上7:30的總票數

• 49張傾向川普

• 16張傾向賀錦麗

•32張未定

美東時間晚上8點

包括賓州在內共17州已完成投票，其中有幾個州是工業「藍牆」州中人口最多的州，而川普則企圖要從民主黨手中搶走；川普曾在2016年時從民主黨手中拿下這些州，但又在2020年輸給民主黨。

• 74張選舉人票傾向川普：奧克拉荷馬州、密蘇里州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛州和緬因州第二國會選區

• 78張選舉人票傾向賀錦麗：伊利諾州、緬因州、新罕布夏州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州、新澤西州、德拉瓦州、馬馬里蘭州和華盛頓特區

• 19張未定：賓州

截止於美東時間晚上8點的總票數

• 123張傾向川普

• 94張傾向賀錦麗

• 51張未定

美東時間晚上8:30

擁有六張選舉人票的阿肯色州投票結束，且很可能會支持川普；在此間點，全國過半的州，投票所都已經關閉。

截止於美東時間晚上8:30的總票數

• 129張傾向川普

• 94張傾向賀錦麗

• 51張未定

美東時間晚上9點

包括亞利桑納州、密西根州和威斯康辛州等決戰州在內的15個州皆已完成投票。人口眾多的德州和紐約等州，投票也即將結束。

• 73張選舉人票傾向川普：懷俄明州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、愛阿華州、堪薩斯州、德州和路易斯安納州州

• 54張選舉人票傾向賀錦麗：包括新墨西哥州、科羅拉多州、明尼蘇達州、紐約州和內布拉斯加州第二國會選區

• 36張未定：亞利桑納州、威斯康辛州和密西根州

截止於美東時間晚上9點的總票數

• 202張傾向川普

• 148張傾向賀錦麗

• 87張未定

美東時間晚上10點

包過最後一個決戰州內華達州在內，共有三個州完成投票。

• 10張選舉人票傾向川普：猶他州和蒙大拿州

• 6張未定：內華達州

截止於美東時間晚上10點的總票數

• 202張傾向川普

• 148張傾向賀錦麗

• 87張未定

美東時間晚上11點

四個州投票結束，意味著民主黨可能獲得大量選票。

• 4張票票傾向川普：愛達荷州

• 74張票傾向賀錦麗：加州、俄勒岡州和華盛頓州

截止於美東時間晚上10點的總票數

• 216張傾向川普

• 222張傾向賀錦麗

• 93張未定

美東時間晚上12點和凌晨1點

最後投票的藍州夏威夷於12點結束投票，紅州阿拉斯加州也在凌晨結束投票。

• 3張票傾向川普：阿拉斯加州

• 4張票傾向賀錦麗：夏威夷

截止於美東時間凌晨1點的總票數

• 219張傾向川普

• 226張傾向賀錦麗