我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選結果何時揭曉？4年前要等到周六以後

共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

美國總統大選 一次看懂投票日當晚計票

編譯尤寶琪／綜合報導
CNN指出，觀察投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)
CNN指出，觀察投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)

有線電視新聞頻道(CNN)預估美國總統大選在周二投票日當天晚上的計票情形，即可看出是誰當選。

最早結束投票的六個州，包括擁有16張選舉人票的決戰州喬治亞州。目前尚不清楚何時會有足夠的數據，來預測這六州的勝出候選人。

印地安納州和肯塔基州部分地區，投票在下午6點就結束；但就算是一些較穩定紅州或藍州，預測投票結果也會需要一些時間。佛州多數投票站投票在晚上7點截止，但鍋柄地帶(Panhandle)投票站則是在晚上8點才結束。全範圍性的投票結果預測，只會在所有投票站都結束後才會進行。

喬治亞州務卿表示，因為提前投票和預先處理好的郵寄投票，最快可在晚上8點以前開完70%的票。

以下是CNN的預估：

美東時間晚上7點

• 28張選舉人票傾向川普：印第安納州、肯塔基州和南卡羅來納州

• 16張選舉人票傾向賀錦麗：維吉尼亞州和佛蒙特州

• 16張票未定：喬治亞州

美東時間晚上7:30

決戰州北卡羅來納州以及兩個紅州完成投票。

• 21張選舉人票傾向川普：俄亥俄州和西維吉尼亞州

• 16張未定：北卡羅來納

截止於美東時間晚上7:30的總票數

• 49張傾向川普

• 16張傾向賀錦麗

•32張未定

美東時間晚上8點

包括賓州在內共17州已完成投票，其中有幾個州是工業「藍牆」州中人口最多的州，而川普則企圖要從民主黨手中搶走；川普曾在2016年時從民主黨手中拿下這些州，但又在2020年輸給民主黨。

• 74張選舉人票傾向川普：奧克拉荷馬州、密蘇里州、田納西州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛州和緬因州第二國會選區

• 78張選舉人票傾向賀錦麗：伊利諾州、緬因州、新罕布夏州、麻薩諸塞州、羅德島州、康乃狄克州、新澤西州、德拉瓦州、馬馬里蘭州和華盛頓特區

• 19張未定：賓州

截止於美東時間晚上8點的總票數

• 123張傾向川普

• 94張傾向賀錦麗

• 51張未定

美東時間晚上8:30

擁有六張選舉人票的阿肯色州投票結束，且很可能會支持川普；在此間點，全國過半的州，投票所都已經關閉。

截止於美東時間晚上8:30的總票數

• 129張傾向川普

• 94張傾向賀錦麗

• 51張未定

美東時間晚上9點

包括亞利桑納州、密西根州和威斯康辛州等決戰州在內的15個州皆已完成投票。人口眾多的德州和紐約等州，投票也即將結束。

• 73張選舉人票傾向川普：懷俄明州、北達科他州、南達科他州、內布拉斯加州、愛阿華州、堪薩斯州、德州和路易斯安納州州

• 54張選舉人票傾向賀錦麗：包括新墨西哥州、科羅拉多州、明尼蘇達州、紐約州和內布拉斯加州第二國會選區

• 36張未定：亞利桑納州、威斯康辛州和密西根州

截止於美東時間晚上9點的總票數

• 202張傾向川普

• 148張傾向賀錦麗

• 87張未定

美東時間晚上10點

包過最後一個決戰州內華達州在內，共有三個州完成投票。

• 10張選舉人票傾向川普：猶他州和蒙大拿州

• 6張未定：內華達州

截止於美東時間晚上10點的總票數

• 202張傾向川普

• 148張傾向賀錦麗

• 87張未定

美東時間晚上11點

四個州投票結束，意味著民主黨可能獲得大量選票。

• 4張票票傾向川普：愛達荷州

• 74張票傾向賀錦麗：加州、俄勒岡州和華盛頓州

截止於美東時間晚上10點的總票數

• 216張傾向川普

• 222張傾向賀錦麗

• 93張未定

美東時間晚上12點和凌晨1點

最後投票的藍州夏威夷於12點結束投票，紅州阿拉斯加州也在凌晨結束投票。

• 3張票傾向川普：阿拉斯加州

• 4張票傾向賀錦麗：夏威夷

截止於美東時間凌晨1點的總票數

• 219張傾向川普

• 226張傾向賀錦麗

• 93張未定

2024美國總統大選 各州開始計票時程表
2024美國總統大選 各州開始計票時程表

大選熱門話題

投票 川普 賀錦麗

上一則

獨家專訪駱家輝：從關稅到談話 川普不是選民的答案

下一則

選舉謠言滿天飛 投票日防有心人愚弄

延伸閱讀

中國學者：川普贏面更大 但不可預測性和危險性也更大

中國學者：川普贏面更大 但不可預測性和危險性也更大
川普對中國重交易 賀錦麗偏務實 都未承諾協防台灣

川普對中國重交易 賀錦麗偏務實 都未承諾協防台灣
大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優

大選最後衝刺 紐時民調：7搖擺州 賀4州領先 川亞利桑納居優
大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

大選倒數48小時 川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
紐時分析指出，今年美國大選民主黨在多項議題上向右轉，賀錦麗從她在 2019 年時所採取的多項立場上退讓。圖為賀錦麗2日在北卡羅來納州夏洛特市參加競選造勢。(路透)

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

2024-11-03 10:41
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普
機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到

機票超賣被通知不能上飛機？ 這類人容易遇到
鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」

鐵鍊女翻版？男囚女5年、隔周性侵1次「想要個兒子 」
熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一

熱播口碑排行… 吳謹言「春花焰」敬陪末座 這部劇奪第一
川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普、賀錦麗誰勝出？中另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光