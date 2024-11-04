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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

選務人員流動率創新高 38%曾被騷擾、威脅、辱罵

編譯廖振堯／綜合報導
內華達州居民麥唐納(右)加入選務工作，忙著應對不當的指控。(美聯社)
內華達州居民麥唐納(右)加入選務工作，忙著應對不當的指控。(美聯社)

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)今年發布的研究顯示，美國總統大選選務人員的流動率創下新高，超過三分之一的選舉辦公室的領導層在過去四年中發生變動；進步派非營利組織「布瑞南司法中心」(Brennan Center for Justice)調查則顯示38%選務人員曾遭威脅、騷擾或辱罵。然而選務人員仍堅守崗位，將保護選票置於首位，希望大眾相信2024年大選是自由、公平且安全的，他們也能在大選結束後稍歇一口氣。

華盛頓郵報報導，隨著選舉逼近倒數最後一天，選務人員面臨歷史性的壓力，需要維持透明度以安撫多疑民眾、確保計票無誤、保護合法登記選民的權利、剔除不符資格選民，還得日夜測試機器、處理郵寄選票、維持提前投票點運作、回答大眾五花八門的問題。

在本屆大選，這幾乎變成一項不可能的任務，民眾威脅和騷擾源源不絕(主要為川普支持者)，因他們相信川普所謂「2020年大選被竊取」的說法；如北卡州的選舉官員被毫無根據地指控藉著颶風海倫來實施對賀錦麗有力的投票規則；上周在德州聖安東尼奧的一個提前投票點，一名工作人員因要求選民摘下印有MAGA的帽子而被毆打。除了這些挑戰，選務人員的工資亦不高。

一名內華達州居民麥唐納(Andrew McDonald)五個月前加入瓦修郡(Washoe County)選務處時沒有想到會遇到這些難關。這是個搖擺州裡的搖擺地區、人口近50萬，麥唐納每天都忙於應對大量的錯誤資訊、沒有根據的不當行為指控，這期間還目睹郡選委會拒絕證明初選結果、一名公民試圖「逮捕」委員會成員，以及大選前幾周他的上司請假，讓他暫時擔起重任。麥唐納仍表示「感到非常樂觀，我們有很棒的員工」。

但並不是所有人都能承受壓力，在內州人口約1萬人的白松郡(White Pine)服務14年的史岱菲(Nichole Stephey)表示她經常回答選民和民選官員提出的質疑，還得讓他們看螢幕、展示選務人員如何判定簽名相符的細節，而她可能會在選後辭職，因為壓力已經太大了。

本屆選務人員工作壓力大，德州一名工作人員因要求選民摘下印有MAGA的帽子而被毆打...
本屆選務人員工作壓力大，德州一名工作人員因要求選民摘下印有MAGA的帽子而被毆打。圖為加州一居民戴著MAGA帽。(路透)

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