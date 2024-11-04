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共和黨票倉愛阿華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

選舉謠言滿天飛 投票日防有心人愚弄

編譯俞仲慈／綜合報導
選前最後一天，謠言滿天飛，選民要提防避免被有心人士愚弄。圖為邁阿密的一處投票站。(歐新社)
選前最後一天，謠言滿天飛，選民要提防避免被有心人士愚弄。圖為邁阿密的一處投票站。(歐新社)

美國總統大選謠言氾濫成災，今日美國報(USA Today)特別整理選舉期間常見的六種謠言，呼籲選民小心提防，以免被有心人士愚弄。

1. 選舉舞弊、剽竊選舉結果

全國各州選務調查結果，無論2020大選或2022期中選舉皆無證據顯示有系統性選舉舞弊，非營利政府監督組織「競選法律中心」(Campaign Legal Center)資深副主席史密斯(Paul Smith)指出：「選舉舞弊很大程度是個假議題。」

不過共和黨陣營仍毫無根據緊咬選舉舞弊不放，川普甚至宣稱「郵寄投票自然有著舞弊行為」，不過郵寄投票訂有一套安全流程，於是川普今年又改變立場，表態支持郵寄投票。

2. 大批非公民投票

由於南部邊境危機升高，有關非公民投票的謠言滿天飛，川普甚至毫無根據指控拜登政府故意放水非法移民登記投票。

然而各州針對任何謊報公民身份的投票行為制定罰責，加上選務機關嚴審投票名冊，非營利組織「選舉創新與研究中心」(Center for Election Innovation and Research)總幹事貝克(David Becker)直言：「在俄亥俄州被閃電擊中的可能性，比非公民投票可能性來得高。」

3. 投票機遭駭客攻擊 票數增加／減少

國土安全部「網路安全和基礎設施安全局」(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA)針對聯邦、州選舉，採取三階段安全措施，防止駭客攻擊，以確保計票作業無誤。

不過保守派仍憂心駭客攻擊2024大選投票，謠傳喬治亞州投票機更改選民選票，為避免投票受網路干擾，多州禁止投票機連接網際網路、甚至禁止安裝數據機。

布倫南司法中心選務資深主任諾登(Lawrence Norden)強調97%選票採用紙張可便於日後查核：「確保選票張數與投票機器總票數相符。」

4. 誤將票數突然增加視為選舉舞弊證據

計票期間某位候選人票數突然增加，並非代表選舉舞弊，因為各州選務行政措施不同，郵寄選票的計票時間不一，導致計票速度有別，甚至「倒掉郵寄選票」的謠言滿天飛，史密斯指出：「這是不同類別選票在不同時間計票的正常過程，郵寄投票多半支持民主黨，但共和黨支持者被告知不要郵寄投票。」 

5. 不同政黨選務人員會捏造計票結果

全國各州通常委由州務卿負責全州選務工作，同時17州與哥倫比亞特區特別設置選務監督機構，根據全美州議會聯合會(National Conference of State Legislatures)表示，選務監督機構排除政治因素，朝野皆派代表參與。

亞利桑納州還要求民主黨與共和黨各派一人審查無法判讀的選票，以確認計票方式，防止政黨立場介入，諾登直言：「處理選務工作需要透過兩黨合作，需要多次查驗，以確保沒有人為因素造成系統性瑕疵。」

6. 票數多於登記選民人數

川普根據不完整選民資料庫，宣稱2020年賓州投票超過選民20萬人，其實是忽略選民遲至投票日當天登記，導致投票數與投票名冊不同，史密斯嚴正駁斥：「宣稱票數多於登記數的說法很荒謬，這種情況從未發生過。」

最精確的數據來自美國選舉援助委員會(U.S. Election Assistance Commission)統計，2020年登記選民超過2億900萬人，實際投票人數為1億6100萬人。

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