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關注美國大選 中國人「共識」：不管誰勝出 都打壓中國

記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞(CNN)分析，中國正密切關注美國大選，但不預期美中關係將因特定候選人當選而獲得改善。

報導指出，由於官方媒體與地方媒體嚴格審查，在中國看到的美國選舉新聞都經過大量過濾，報導以表象為主，缺乏實質內容，報導基調則透露不管美國大選何人勝出，美中關係依然緊張。

北京居民李朔(Li Shuo，音譯)接受CNN訪問時說：「對我們一般中國百姓來說，不管誰當美國總統，不管是候選人甲或候選人乙，都是一樣的。」

CNN分析，從決策高層到市井小民，中國普遍存在共識就是，無論是副總統賀錦麗或前總統川普在大選勝出，美國政府都將極力打壓在全球舞台崛起的中國。

川普任內，共和黨對中國進口商品課徵數千億關稅，打擊中國電信大廠華為(Huawei)，以帶有種族歧視的言詞描述新冠病毒。

拜登執政四年裡雖然設法改變與中國之間的溝通，但美國對於中國構成國安威脅的疑慮愈來愈深，拜登對中國科技產業祭出投資、出口限令，還有關稅。台灣向來是美國與北京關係的「紅線」，但拜登政府則一改美國長期政策，公開發言支持台灣。

中國人民對經濟前途看壞，經濟仍未恢復到疫情之前的水準，還出現了房市危機等挑戰。因此，雖然美國大選的新聞仍在中國媒體播報，中國人民也在網路討論美國選舉，但對兩黨候選人及政見的關注程度，與過去幾屆美國大選相比，顯得冷清許多。

一名網友在微博發文寫道：「不管誰當選，他們對中國的圍堵並不會減緩。」

最近幾個月，隨著美國大選選情升溫，北京官媒集中報導美國社會不安及立場兩極化等現象。以「美國選舉」為關鍵詞的微博發文近日則凸顯美國民眾擔心選後暴力。

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