「更明亮的未來」賀錦麗本次選舉最後一則廣告催票

賀錦麗 競選團隊2日發布本次選舉最後一則廣告「更明亮的未來」(Brighter Future)，廣告本周末在哥倫比亞廣播公司(CBS)、福斯(Fox)轉播的NFL賽事期間於全國播送，包括底特律雄獅(Detroit Lions)對綠灣包裝工(Green Bay Packers)的比賽，這場搖擺州球隊的賽事幾乎在全國2日下午都能在電視上收看。

這一時長兩分鐘的廣告展示賀錦麗與選民的個人互動，隨後賀錦麗面對鏡頭發言，期間穿插她競選演說的話語，並且展示愛國精神的意像，廣告結尾賀錦麗對著鏡頭，懇請美國人民投票 ，「現在，我請求你們的投票支持，因為作為總統，我將每日挺身為美國人民奮鬥。」

廣告提到幾個賀錦麗試圖強調的議題，包括她的競選是為了新世代的領導力，團結國家並以總統的身分為全美人民服務，不分政黨。

賀錦麗競選總幹事狄倫(Jen O'Malley Dillon)向記者透露：「我認為這一則廣告真正突顯了她的經歷，展現她在各處所做的一切，以及這些互動的力量，廣告展現她和她的領導力、美國人民，以及當我們團結時的各種可能，我認為這在各方面都具體表現出來。」

過去幾天，競選團隊對於最終決定的選民抱持樂觀態度，競選官員表示，他們看到尚未決定的選民開始傾向賀錦麗，他們視最後的這支廣告為吸引這些選民、與川普 形成對比的另一次機會。

賀錦麗競選團隊副總幹事弗克斯(Quentin Fulks)說：「隨著未決定的選民在競選最後一周收聽資訊，對照的情景變得愈來愈清晰，因為副總統持續在全國各地奔走，直接與即將左右這場大選的選民對話，闡述積極的願景，持續談論她想要在她的領導下建立的經濟類型，與川普每日的作為形成對比，川普表現出他有多失控和不穩定。」