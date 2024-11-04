美國大選倒數最後一天 7搖擺州 賀川民調仍膠著

總統大選僅剩最後一天，賀錦麗和川普兩人的差距仍然拉不開，可能是美國歷史上最空前緊張的選情。圖為賀錦麗3日開進密西根搖擺州作最後衝刺。（美聯社）

明天(5日)就是總統大選投票日，依據各家最新民調，川普與賀錦麗的支持度幾乎都在誤差範圍之內，選情空前激烈。圖為川普3日前往北卡羅來納搖擺州作最後衝刺。（路透）

2024美國總統大選最後24小時倒數衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗 與共和黨總統候選人川普的民調 仍難分軒輊，紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)民調顯示，左右選舉結果的七個搖擺州裡，賀錦麗在四個搖擺州領先，川普則在亞利桑納州領先，兩人在另兩州拉鋸。

賀/4州領先 川/亞州居優 2州拉鋸

美國廣播公司新聞網(ABC News)民調則顯示，賀錦麗在全國領先3個百分點，國家廣播公司新聞網(NBC)封關民調顯示，兩人以49%的支持率平手。此外，為減少焦慮、煩惱與緊張，全美已有7500萬人提前投票。

紐時與錫耶納民調顯示，賀錦麗和川普在七大搖擺州的民調各有優勢；副總統賀錦麗在內華達州、北卡羅來納州、威斯康辛州和喬治亞州領跑，而前總統川普則在亞利桑納州顯著領先，但兩人在賓州及密西根州的支持率膠著。

兩人勢均力敵 大選不確定性高

紐時與錫耶納民調顯示，兩人在前述七個搖擺州的領先幅度都在民調的抽樣誤差範圍內，代表兩人在其中任何一州都缺乏明確的領先優勢，凸顯這場競選活動的不確定性仍高。

紐時報導，部分跡象顯示，近期才決定投票的8%選民正協助賀錦麗打破僵局，賦予她55%比 44%的兩位數優勢差距。

佛羅里達大學選舉實驗室(University of Florida Election Lab)數據顯示，紐時與錫耶納民調在逾7000萬美國人已投票之際進行，而紐時與錫耶納民調在七個州的受訪者約40%表示已投票的情況下進行。

提前投票者 賀領先8百分點

紐時與錫耶納民調發現，賀錦麗以8個百分點的優勢擄獲選民支持，川普則在自稱有可能投票但尚未投票的選民中具優勢。

此外，美國廣播公司新聞網(ABC)與艾普索斯(Ipsos)選前最後一個周末的民調顯示，賀錦麗在可能投票的選民中，以49%的支持率領先川普(46%)三個百分點。

賀錦麗接替拜登總統成為民主黨候選人以來，選民對兩人的支持率並未出現重大變化，凸顯美國社會兩極分化。

國家廣播公司新聞網(NBC)大選封關最後民調則發現，賀錦麗和川普勢均力敵。

整體看來，賀錦麗獲得49%登記選民的支持，而川普也具備49%選民支持率，僅2%選民表示投票意向未決。

選舉焦慮 7500萬人已投票

另據紐時報導，焦慮的美國選民早已厭倦了刻薄的競選活動廝殺，且對美國未來的民主憂心忡忡，迄今已有7500萬人提早投票。

北卡羅來納州遭颶風海倫(Helene)肆虐，近450萬選民締造北卡提前現場投票的紀錄，喬州選民寫下400萬人提前投票的佳績。

賓州則已有170萬人完成通訊投票 ，而攸關郵寄選票的郵戳日期爭議訴訟也日益激烈，另有九個州的超過50%合格選民已投票。

佛羅里達大學政治學教授麥唐納(Michael McDonald)表示，提前投票的預測數據表明，此次大選的整體投票率可能介於2016年投票率的約60%，到2020年投票率66%之間。