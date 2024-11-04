美國大選倒數最後一天 7搖擺州 賀川民調仍膠著
2024美國總統大選最後24小時倒數衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普的民調仍難分軒輊，紐約時報(NYT)與錫耶納學院(Siena College)民調顯示，左右選舉結果的七個搖擺州裡，賀錦麗在四個搖擺州領先，川普則在亞利桑納州領先，兩人在另兩州拉鋸。
賀/4州領先 川/亞州居優 2州拉鋸
美國廣播公司新聞網(ABC News)民調則顯示，賀錦麗在全國領先3個百分點，國家廣播公司新聞網(NBC)封關民調顯示，兩人以49%的支持率平手。此外，為減少焦慮、煩惱與緊張，全美已有7500萬人提前投票。
紐時與錫耶納民調顯示，賀錦麗和川普在七大搖擺州的民調各有優勢；副總統賀錦麗在內華達州、北卡羅來納州、威斯康辛州和喬治亞州領跑，而前總統川普則在亞利桑納州顯著領先，但兩人在賓州及密西根州的支持率膠著。
兩人勢均力敵 大選不確定性高
紐時與錫耶納民調顯示，兩人在前述七個搖擺州的領先幅度都在民調的抽樣誤差範圍內，代表兩人在其中任何一州都缺乏明確的領先優勢，凸顯這場競選活動的不確定性仍高。
紐時報導，部分跡象顯示，近期才決定投票的8%選民正協助賀錦麗打破僵局，賦予她55%比 44%的兩位數優勢差距。
佛羅里達大學選舉實驗室(University of Florida Election Lab)數據顯示，紐時與錫耶納民調在逾7000萬美國人已投票之際進行，而紐時與錫耶納民調在七個州的受訪者約40%表示已投票的情況下進行。
提前投票者 賀領先8百分點
紐時與錫耶納民調發現，賀錦麗以8個百分點的優勢擄獲選民支持，川普則在自稱有可能投票但尚未投票的選民中具優勢。
此外，美國廣播公司新聞網(ABC)與艾普索斯(Ipsos)選前最後一個周末的民調顯示，賀錦麗在可能投票的選民中，以49%的支持率領先川普(46%)三個百分點。
賀錦麗接替拜登總統成為民主黨候選人以來，選民對兩人的支持率並未出現重大變化，凸顯美國社會兩極分化。
國家廣播公司新聞網(NBC)大選封關最後民調則發現，賀錦麗和川普勢均力敵。
整體看來，賀錦麗獲得49%登記選民的支持，而川普也具備49%選民支持率，僅2%選民表示投票意向未決。
選舉焦慮 7500萬人已投票
另據紐時報導，焦慮的美國選民早已厭倦了刻薄的競選活動廝殺，且對美國未來的民主憂心忡忡，迄今已有7500萬人提早投票。
北卡羅來納州遭颶風海倫(Helene)肆虐，近450萬選民締造北卡提前現場投票的紀錄，喬州選民寫下400萬人提前投票的佳績。
賓州則已有170萬人完成通訊投票，而攸關郵寄選票的郵戳日期爭議訴訟也日益激烈，另有九個州的超過50%合格選民已投票。
佛羅里達大學政治學教授麥唐納(Michael McDonald)表示，提前投票的預測數據表明，此次大選的整體投票率可能介於2016年投票率的約60%，到2020年投票率66%之間。
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