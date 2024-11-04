假設1╱賀錦麗若是勝選 從6政策看未來局面

賀錦麗政府與民主黨控制的國會，可望擴大醫療保健的覆蓋範圍。(美聯社)

美國總統大選進入倒數一天，新聞媒體Axios推估如果民主黨賀錦麗 和國會都勝選，以及如果共和黨川普和國會都勝選，美國將會是什麼局面？對世界會有如何影響？當然，國會涉及參眾兩院，選舉結果任何排列組合都有可能。

企業及公共事務諮詢公司富捷思國際(FGS)一向基於中央情報局預測、理解及應對地緣政治風險的方法來作分析，它對假設民主黨橫掃選舉所得出的結論是︰美國幾乎每個部門，都會看到強有力恢復制定進步政策。

在民主黨完全控制下的華盛頓，將會保護總統拜登 所留下的龐大計畫，包括綠色能源項目及現有的外交政策。

民主黨人也會讓各級法院變得不那麼保守，甚至要最高法院內由共和黨任命的法官退下來。

或許民主黨的大一統局面只能持續兩年至2026年期中選舉，但起碼有一個難得的窗口期，在共和黨的反對下推進雄心勃勃的改革。

可以預計民主黨在氣候、醫療保健、社會正義改革等方面迅速行動，並取消對年收入超過40萬元的富人減稅政策。

若由民主黨控制白宮及參眾兩院，富捷思國際的分析有幾方面的可能：

1.氣候、環境政策

賀錦麗政府將會把氣候變遷放在首位，立法重點是減少排放及推動綠色能源計畫。預料會採取積極的監管行動來應對氣候變遷、建立清潔能源基礎設施並創造綠色就業機會。

民主黨可能會擴大綠色能源補貼，為太陽能、風能及電動車的採用提供誘因。可能實施歐盟碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)，對環境標準較低國家的進口產品徵收關稅。

賀錦麗政府會對公共交通、電動車基礎設施、節能住房作出重大投資；化石燃料和碳依賴產業肯定受到更嚴格監管，這無疑會損害石油和天然氣等傳統能源產業。

2.醫療保健、社會支出

賀錦麗政府與民主黨控制的國會，會將重點放在擴大醫療保健的覆蓋範圍。國民或許會看到歐記健保的「平價醫法案」(ACA)終於得到立法，這個法案雖在2017年在眾議院通過，但仍未經參院表決。

民主黨將會推動擴大醫療保險資格，例如降低年齡要求並涵蓋更多的服務，包括牙科、視力保健及長者家庭護理。

此外將會擴大對社會安全網的投資，包括兒童保育、經濟適用住房等。預計兒童稅收抵免是重中之重。

賀錦麗主打婦女墮胎權，她的政府自然會捍衛墮胎權利，尤其是在限制墮胎的州份，一定會加強生殖權利。

3.勞工、經濟政策

積極推動工人權益及加強企業監管，包括提高聯邦最低工資、加強勞工保護以及擴大各行業的工會權利。政府與民主黨將會透過立法加強集體談判，讓工人更容易加入工會；同時透過反壟斷法，加強對大型科技公司及私募股權公司的審查，重新努力遏制企業權力。

稅收政策將轉向財富再分配，包括對富人及企業徵收更高的稅項，正如上述第二點所說那樣，用以支付廣泛的社會計畫。

4.教育、社會公平問題

賀錦麗政府與民主黨國會將會在教育及其他領域方面，促進種族及性別平等的政策，旨在縮小種族貧富差距、改善接受高等教育的機會以及促進 LGBTQ+ 權利。

當中將會延續拜登政策推動學生貸款減免，特別是針對那些低收入貸款人，同時擴大免費社區大學及職業培訓的機會。

5.司法任命及法院

透過民主黨控制國會兩院，賀錦麗可以任命新一批進步派法官，使聯邦司法機構從右向左移，同時優先考慮法院多元化，重點關注公民權利、性別平等及環境保護，這等於由法律來保駕護航。

賀錦麗要重塑司法機構，可藉著任命支持擴大公民自由及環境保護的法官來實現，到時透過最高法院法官的提名，或會重新制定墮胎權、投票權以及勞動保護權。

6.外交政策、全球關係、移民

預期賀錦麗的外交政策會延續拜登政策，包括加強北約盟國的關係。國會在民主黨控制下，將使政府能夠繼續軍援烏克蘭，提供新的武器系統和深入打擊俄羅斯，這會提高基輔的談判影響力，但也增加核戰的風險。

美國仍會對以色列自衛權堅定支持，然而賀錦麗勢必受到進步人士的壓力，要求設定軍援條件及甚至結束中東地區戰爭，這自然與以色列總理內唐亞胡加劇緊張關係。

賀錦麗也如拜登那樣，繼續尋求盟友團結對中國採取更強硬態度；至於是否出兵保護台灣，賀錦麗未曾鬆口，僅強調會確保台灣的自衛能力。

拜登任內無證移民激增，賀錦麗聲言要簽署一項兩黨邊境法案，包括對尋求庇護移民施加限制。民主黨也會藉著控制國會兩院，推動對移民制度作更廣泛的改革，例如為「夢想生」提供獲得公民身分的途徑。