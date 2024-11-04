假設2╱川普若是贏了 6議題接下來會如何發展？

川普周圍都是「美國優先」擁護者，美國外交政策走向將益發不可測。(路透)

美國總統大選進入倒數一天，新聞媒體Axios推估如果共和黨川普 和國會都勝選，以及如果民主黨賀錦麗和國會都勝選，美國將會是什麼局面？對世界會有如何影響？當然，國會涉及參眾兩院，選舉結果任何排列組合都有可能。

如果川普勝選，共和黨保住眾院並將翻盤參院，美國將見證一場新右翼民粹主義大規模勢力整合。華府全在川普及其盟友控制下，「讓美國再次偉大」運動（MAGA）將制度化，對政府治理、公民權利和國際關係，均將產生巨大影響。

網路媒體Axios分析指出，共和黨人將有兩年時間幾無任何阻礙地大展雄心；至少在眾院，反川者主掌的時代基本上已結束，絕大多數國會領袖現在都是川普的忠實擁護者。川普將設法大幅擴張總統權力，撕破聯邦官僚體系，在行政部門任命數以千計效忠者，拿掉曾侷限他第一總統任期作為的護欄。

以下是六大值得關注的MAGA時代議題：

1.移民與邊境管制

川普的移民政策將很快在全國產生影響，西南邊境隔離牆可能擴大，遏制合法和非法移民的行動會加速，尋求庇護者將面臨新障礙，驅逐出境加劇，難民入境人數可能大減。

川普承諾將非法圍捕並驅逐數百萬人，可能會動用美國軍隊。美國與墨西哥和中美洲國家關係可能會更緊張。川普方面消息人士透露，川普「在邊境要做的事90%都將以行政命令推出，誰贏得國會不重要」。

2.醫療保健與社會支出

「平價醫療法案」（ACA）可能被立法和行政行動削弱，聯邦醫療補助計畫(Medicaid)可能出現新的工作要求和資格限制，尤其是在共和黨控制的州。生殖權利方面，儘管川普說他會否決全國禁令，但可能在州級遭受更多攻擊。低收入家庭、婦女、老年人和LGBTQ+等弱勢族群將面臨更多阻撓。

3.經貿政策

川普的好鬥貿易政策可能捲土重來，並採取更激進關稅 政策，強硬重塑全球經濟。川普公開呼籲對所有美國進口產品徵收10%至20%關稅，對中國徵收60%關稅；這是歷史性轉向保護主義，考驗國會和華爾街主張自由市場的共和黨人。徵收新關稅將擾亂全球供應鏈，可能導致與歐盟等盟友的貿易戰，從消費者價格到國際關係都將大受影響。

川普政府將取消自由貿易協定，轉而以美國農業和製造業利益為重點，進行雙邊協議談判。他可能廢除拜登總統簽署的「降低通膨法案」，收回綠色技術領域大規模投資。國內製造業可能出現暫時提振，但對全球市場的長期影響，可能導致與主要盟友關係緊張或改變。

4.文化戰爭加劇

川普和共和黨格外傾向文化戰爭，社會和文化議題將成為立法優先事項；立法機構將關注共和黨所謂的教育和企業「覺醒」政策。取消資助多元化、公平和包容性 (DEI) 計劃將獲關注。性別肯定照護（尤其是未成年人）新限制將是施政核心。共和黨立法者將推動反LGBTQ+政策，並可能尋求限制學校的種族和性別教育。

5.司法任命、法院

控制參眾兩院的川普可望在聯邦司法機構各層面提名新一波保守派法官。聯邦法官將進一步右傾，未來幾十年內更有可能對墮胎、投票權和行政權做出保守裁決。

6.外交政策、全球關係

川普周圍都是「美國優先」擁護者，而不是第一任期內擔任要職的將軍和建制派鷹派，美國外交政策走向將益發不可測。

強烈反中立場將佔主導地位，關稅和制裁將成重心；隨著共和黨鷹派推動「脫鉤」議程，與北京的緊張關係可能升級，擾亂全球市場和貿易。