賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

美國副總統賀錦麗（右）2日驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」本色出演，擔任演員魯道夫（左）飾演賀錦麗一角的鏡中人。(美聯社)

美國總統大選進入3天倒數，賀錦麗 除了在關鍵搖擺州 進鑼密鼓造勢，2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）本色出演，飾演演員瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）賀錦麗一角的鏡中人。

美聯社報導，賀錦麗2日晚間抵達紐約，在週六夜現場的冷開場中本色出演。

與賀錦麗神似的瑪雅魯道夫，扮演賀錦麗準備發表演講前，坐在鏡子前對自己信心喊話，而鏡頭照過去，對面正是賀錦麗本人，現場瞬間暴動，觀眾發出熱烈掌聲加歡呼。兩人穿著賀錦麗招牌造型，黑色西裝與戴著珍珠項鍊。

Kamala Harris talks to Kamala Harris!

And it’s one of the funniest sketches I’ve ever seen on Saturday Night Live!#SNL #KamalaHarris

pic.twitter.com/HxtuPibJZL — Kim.Pardy (@KimmPardy) 2024年11月3日

「賀錦麗，很高興見到妳，」賀錦麗笑著對著魯道夫說，「我來提醒妳，妳做得到」。接著兩人用賀錦麗的名字大玩諧音哏，異口同聲說，選民希望這場政壇的「大戲」（ drama-la）落幕，並呼籲「保持冷靜、繼續前進」（Keep Calm-ala and carry on-ala）。

魯道夫模仿賀錦麗笑聲時，賀錦麗問「我不是真的那樣笑吧？」魯道夫則搞笑回答，「有一點」。

這是賀錦麗第一次在這個節目亮相，過去幾十年來，節目也曾邀請其他總統候選人，包含歐巴馬、希拉蕊．柯林頓和川普，但如此接近投票 日前實屬罕見。