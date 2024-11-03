賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場
美國總統大選進入3天倒數，賀錦麗除了在關鍵搖擺州進鑼密鼓造勢，2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）本色出演，飾演演員瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）賀錦麗一角的鏡中人。
美聯社報導，賀錦麗2日晚間抵達紐約，在週六夜現場的冷開場中本色出演。
與賀錦麗神似的瑪雅魯道夫，扮演賀錦麗準備發表演講前，坐在鏡子前對自己信心喊話，而鏡頭照過去，對面正是賀錦麗本人，現場瞬間暴動，觀眾發出熱烈掌聲加歡呼。兩人穿著賀錦麗招牌造型，黑色西裝與戴著珍珠項鍊。
「賀錦麗，很高興見到妳，」賀錦麗笑著對著魯道夫說，「我來提醒妳，妳做得到」。接著兩人用賀錦麗的名字大玩諧音哏，異口同聲說，選民希望這場政壇的「大戲」（ drama-la）落幕，並呼籲「保持冷靜、繼續前進」（Keep Calm-ala and carry on-ala）。
魯道夫模仿賀錦麗笑聲時，賀錦麗問「我不是真的那樣笑吧？」魯道夫則搞笑回答，「有一點」。
這是賀錦麗第一次在這個節目亮相，過去幾十年來，節目也曾邀請其他總統候選人，包含歐巴馬、希拉蕊．柯林頓和川普，但如此接近投票日前實屬罕見。
路透報導，賀錦麗完成開場客串後便離開，準備搭機前往密西根州底特律前，在停機坪告訴記者，這次經驗「很有趣」。
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