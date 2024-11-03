我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛骨悚然搭機經驗 密閉貨艙高空傳敲擊聲 折返破門「沒半個人」

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

編譯盧思綸／即時報導
美國副總統賀錦麗（右）2日驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」本色出演，擔任演員魯道夫（左）飾演賀錦麗一角的鏡中人。(美聯社)
美國副總統賀錦麗（右）2日驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」本色出演，擔任演員魯道夫（左）飾演賀錦麗一角的鏡中人。(美聯社)

美國總統大選進入3天倒數，賀錦麗除了在關鍵搖擺州進鑼密鼓造勢，2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」（Saturday Night Live）本色出演，飾演演員瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）賀錦麗一角的鏡中人。

美聯社報導，賀錦麗2日晚間抵達紐約，在週六夜現場的冷開場中本色出演。

與賀錦麗神似的瑪雅魯道夫，扮演賀錦麗準備發表演講前，坐在鏡子前對自己信心喊話，而鏡頭照過去，對面正是賀錦麗本人，現場瞬間暴動，觀眾發出熱烈掌聲加歡呼。兩人穿著賀錦麗招牌造型，黑色西裝與戴著珍珠項鍊。

「賀錦麗，很高興見到妳，」賀錦麗笑著對著魯道夫說，「我來提醒妳，妳做得到」。接著兩人用賀錦麗的名字大玩諧音哏，異口同聲說，選民希望這場政壇的「大戲」（ drama-la）落幕，並呼籲「保持冷靜、繼續前進」（Keep Calm-ala and carry on-ala）。

魯道夫模仿賀錦麗笑聲時，賀錦麗問「我不是真的那樣笑吧？」魯道夫則搞笑回答，「有一點」。

這是賀錦麗第一次在這個節目亮相，過去幾十年來，節目也曾邀請其他總統候選人，包含歐巴馬、希拉蕊．柯林頓和川普，但如此接近投票日前實屬罕見。

路透報導，賀錦麗完成開場客串後便離開，準備搭機前往密西根州底特律前，在停機坪告訴記者，這次經驗「很有趣」。

賀錦麗（右）與魯道夫（左）在節目中大玩諧音哏，呼籲選民保持冷靜、繼續前進。(美聯...
賀錦麗（右）與魯道夫（左）在節目中大玩諧音哏，呼籲選民保持冷靜、繼續前進。(美聯社)

大選熱門話題

賀錦麗 投票 搖擺州

上一則

聯邦參院有34席要改選 共和黨可望翻盤成多數

下一則

拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選

延伸閱讀

民調拉鋸 賀領先川0.5百分點 最後周末衝刺北卡拚場

民調拉鋸 賀領先川0.5百分點 最後周末衝刺北卡拚場
喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊

喊廢晶片法案？強生改口「想優化」賀錦麗迅速抨擊
有多個「第一」頭銜 賀錦麗扛責任拚入主白宮

有多個「第一」頭銜 賀錦麗扛責任拚入主白宮
大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

大選倒數72小時 賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛阿華 賓州差距1%

熱門新聞

洛杉磯時報日前擋下社論版要為賀錦麗背書的文章，洛時華裔老闆黃馨祥(圖)女兒妮卡表示此舉是出於賀錦麗挺以色列，但洛時發聲明否認。(路透)

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

2024-10-27 08:56
美國已故前總統雷根的前政治分析師凱希希安認為，選情其實沒有大家想像中膠著。（路透）

川普會贏？雷根前分析師曝4跡象：選情沒想像中膠著

2024-10-30 13:07
民主黨總統候選人賀錦麗(右)28日在密西根州造勢，左為她的副手搭檔華茲。(美聯社)

每日郵報：華茲曾與中共高官女兒「地下戀」分手後她險自殺

2024-10-28 23:32
衛報引述538民調平均值指出，賀錦麗（右）目前以47%領先川普（左）1個百分點。(美聯社)

民主黨別傷心太早？大選倒數10天 川普勝率走下坡

2024-10-26 21:40
美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗30日出席威斯康辛州麥迪遜的造勢活動。路透

賀錦麗勝選有望…若敗 民主黨內早已開始悄悄推卸責任

2024-10-31 11:19
歷史學家、美利堅大學教授利奇曼。（取材自維基百科）

「通往白宮的鑰匙」遭批武斷 神預測9屆總統大選專家仍看好賀錦麗當選

2024-10-31 07:10

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝

新劇同日開播… 趙露思「大戰」虞書欣 結果讓人驚訝
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元