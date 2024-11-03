打擊力道削弱 各社群平台假消息瘋傳 可能轉化為危險線下行為

大型科技公司曾在2020年選後資訊混亂期間為其社群平台建立空前防禦措施，以防錯誤訊息散播蔓延；但華盛頓郵報2日報導，四年後的現在，各大社群平台防範假消息和錯誤消息的力道明顯大幅削弱。

近來一段瘋傳於網路的影片顯示有海地移民自稱重複投票 ，美國三個情報機構指控是俄羅斯幕後主導造假的影片，但莫斯科當局否認。

瘋傳社群網路的這段20秒影片可以看到，一位男子說道：「我們來自海地。六個月前我們來到美國，我們已經擁有美國公民身分，我們投票給(民主黨總統候選人)賀錦麗。」影片還顯示，該男子宣稱已經在喬治亞州 兩個郡重複投票，還鼓勵其他海地人也都來到美國。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，這支影片是一個「針對性假訊息」的案例。

華郵指出，在法律威脅和政治壓力下，各大社群媒體 打擊假訊息傳播的計畫減弱；多數公司拒絕因應2024年大選更新相關政策；旨在監控網路惡意傳播和外國干涉的學術和政府計畫，不再欣欣向榮。凡此種種，都更加導致選務人員面臨威脅，有關投票違規行為的指控未經證實卻不斷在坊間瘋傳。

研究人員表示，如此新環境，無疑大量助長了有關投票違規行為的誇大指控；隨著選舉日臨近，狀況也不斷升級。部分選舉官員和研究人員認為，讓選民自由接觸各類訊息的新生態，扭曲了選民對結果的看法，可能導致政治不穩定。

推動科技公司採取更嚴格規範的數位民權組織「Color of Change」總裁羅賓森(Rashad Robinson)表示：「這些平台在2020年以後，好像覺得已經『大功告成』；以為自己現在已經知道如何處理這項議題。」

有些平台不僅允許傳播選舉舞弊的虛假指控，甚至還積極招攬這類虛假指控。社群媒體平台X老闆馬斯克(Elon Musk)的親川普超級政治行動委員會(America PAC)10月即在X平台推出選舉誠信社區頁面，鼓勵逾5萬8000名成員發布今年選舉潛在選民詐欺案例並創建資料庫，其中包括許多不誠實選民毫無根據且未經證實的指控。

有些專家認為，網路陰謀論的飽和狀態可能轉化為危險的線下實際行動；例如，大量宣傳選民詐欺，可能引發公眾對選舉結果的不信任，並為共和黨領袖挑戰選舉結果，奠定政治基礎。至於個別的選舉錯誤訊息，則可能引發針對投票站工作人員、選舉官員或移民社區的實體或數位攻擊。

研究人員現在正忐忑不安地等著看，科技公司防禦錯誤訊息的措施減弱和政治宣傳大增，將如何影響前往投票站的選民。