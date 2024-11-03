川普稱非公民投票、賓州作弊 遭查核拆穿 疑為敗選挑戰結果鋪墊

前總統川普連日來針對2024年大選不斷無根據地提出指控稱存在詐欺，並誓言報復任何阻礙他的人，讓人不得聯想起四年前川普的支持者因質疑選舉而衝擊國會大廈的情景。(路透)

前總統川普 近幾個月來試圖利用各種機會，為他「如果這回選輸了仍將挑戰大選結果」作鋪墊。美聯社報導，川普一次次在造勢集會說出無根據的選舉謊言；敦促支持者務必贏得一場「大到無法被操控的勝利」；指自己選輸的唯一理由必然是「民主黨 作弊」；拒絕表明無論如何都會接受大選結果；甚至聲稱作弊已在發生。但他的一些謊言在媒體核實後已被拆穿。

路透報導，由於選情膠著，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 競選團隊及民主黨官員說，假若川普像2020年大選那樣擅自過早宣布勝選，他們已準備好一套快速應對措施，會在社交媒體和廣電媒體鋪天蓋地宣傳，呼籲民眾在計票時保持冷靜和耐心。

川普2024年競選核心有許多策略性編造出來的謊言和疑竇，他強烈警告存在詐欺，誓言報復任何阻礙他的人。美聯社對多項主張進行了事實查核。

川普聲稱有非公民投票：川普沒有證據地聲稱民主黨一直在加班，好讓數百萬移民非法入境美國登記投票。事實是：新移民需數年才能成為公民，只有公民才能在聯邦選舉中合法投票。研究顯示，非公民非法登記和投票的情況極為罕見。

川普談海外投票：他指責民主黨致力確保旅居海外的美國人有投票權是在製造另一欺詐機會，指民主黨「打算作弊」。事實是：川普自己也向海外國人拉票，承諾將結束對海外國人「雙重課稅」。

川普暗指對手賀錦麗或可取得有關選舉未定結果的內幕消息。事實是：沒有證據支持民主黨有此陰謀。川普自己卻在紐約集會上看著眾院議長強生(Mike Johnson)談到他們有個「小秘密」，引發人們對他這廂有何秘密計畫的擔憂。

川普指控賓州出現作弊：川普連日來怒指關鍵戰場州賓州出現作弊行為；指賓州約克郡「收到數千份來自第三方團體、可能存在欺詐的選民登記表和郵寄選票申請」；指蘭卡斯特郡「查獲2600張假選票和表格，全由同一人填寫」。

事實是，蘭卡斯特郡選務人員研究的是選民登記申請表格，而非「選票」；當局指有部分表格包含假名、可疑筆跡、可疑簽名、不正確地址等，但並沒有說全由一人填寫。約克郡證實正在審查可疑表格。賓州官員表示，這些發現和調查，證明選務系統正在正常運作。

川普上周告訴記者，他希望能在11月5日選舉日當天就宣布勝選。不過，選舉專家提醒，大選最終結果可能要等數日才會揭曉，特別是如果在某些關鍵地區有人要求重新計票的話。目前川普和賀錦麗的民調難分上下。

美國大選贏家通常由主要媒體宣布，這些媒體會分析選舉官員提供的計票數據。儘管候選人有時會在主要媒體宣布選舉結果前宣布勝選，但在贏家尚未明顯浮現前就自行宣布勝選很不尋常。

賀錦麗接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時說：「很遺憾的是，如果他(川普)真的這麼做，以及如果我們也得知他實際上在操控媒體，並試圖影響美國人民共識……，我們已準備好應對。」

儘管賀錦麗沒有描述應對措施的細節，但六名民主黨人和賀錦麗競選官員表示，他們初步會透過公共輿論反擊川普過早宣布勝選。民主黨全國委員會一名高階官員說：「一旦川普錯誤宣布勝選，我們準備好上電視提供真相，並利用廣泛人脈，讓他們用自身影響力反擊。」

賀錦麗競選團隊一名資深官員在1日與記者進行的電話會議表示，他們「充分預期」川普會在5日晚間、完成計票前就錯誤宣布勝選。他說：「他(川普)就曾這麼做過，之後失敗了。如果他又這麼做，那他還是會失敗。」